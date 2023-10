Revelan audios extorsivos de los Rastrojos Costeños desde la cárcel a comerciantes en Barranquilla

Los comerciantes en Barranquilla se han convertido en un blanco fácil para organizaciones criminales como los Rastrojos Costeños. Pese a que líderes de esta estructura delincuencial en este momento están en poder de las autoridades, privados de la libertad en distintas cárceles del país, continúan con su operar extorsivo tras las rejas.

Esta delicada situación se vive con mayor fuerza en dos municipios de Barranquilla. Comerciantes de Malambo y Soledad son amenazados e intimidades por estos criminales desde las cárceles.

En las últimas horas, RCN Radio en Barranquilla logró obtener en primicia los audios de las llamadas en las que dos delincuentes, plenamente identificados y recluidos en cárceles del país intimidan a un tendero.

Para los comerciantes no es garantía que este tipo de delincuentes estén presos, pues operan como si estuvieran en libertad.

Audios extorsivos desde las cárceles

En los audios revelados por RCN Radio, en los que integrantes de los Rastrojos Costeños presos en diferentes cárceles del pais se evidencia cómo intimidan a comerciantes:

-Alias Carlitos Puñalada: “Créala que estoy en la obligación de atentarlo, ¿si me entiende papa?"

-Víctima: "No, ¿pero si yo estoy colaborando cómo van a atentar?"

-Alias Carlitos Puñalada: "Escuche, vea, vea, le estoy hablando, o sea tómelo como un amigo. Como vuelvo y le digo, yo soy un militar, a mí me dan una orden y yo tengo que cumplirla, entonces usted hasta el momento no ha cumplido la norma”.

Quien le reclama al comerciante el pago de una extorsión es Carlos Mario Ramos Contreras, alias Carlitos Puñalada, recluido en la cárcel de Boyacá,presunto integrante de la banda de los Rastrojos Costeños.

Criminal postulado a la paz total extorsiona desde la cárcel

-Alias Carlitos Puñalada esta bajo el mando del exparamiliar Juan Manuel Borré Barreto, quien aspira a los beneficios de la paz total. Está detenido en una cárcel deTolima, pero a pesar de eso, también llamó a la víctima para amenazarlo por denunciar a sus secuaces.

-Juan Manuel Borré Barreto: "Buenos días, te voy a hablar a calzón pelado. Te habla Borré mi hermano. Vea, ahí me hiciste que me capturaran los pelaos, también me mandaste un recibo falso, ahí no refleja nada mi hermano, te estoy buscando".

Borré Barreto se refiere a las captura de allias Mi Color, de Los Costeños, y alias 23 y Barretico, de los Rastrojos Costeños.

Frente a la intimidación de los diferentes bandas criminales, más de 200 tiendas cerraron sus puertas desde el año 2021.