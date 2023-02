Atención: Revocaron la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’

Tras desatarse una controversia en el país como consecuencia de la decisión de un juez que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, este 10 de febrero se conoció que fue revocada. Esto debido a que ya no se desempeñaría como facilitador de paz.

“Este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida, en auto de fecha dos (2) de febrero de 2023, para que siga cumpliendo la pena que se le impuso”: se lee en el fallo del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.

Adicionalmente, ordenan a López presentarse inmediatamente y “por sus propios medios” ante las autoridades en las instalaciones de la cárcel El Bosque de Barranquilla, para ser reseñado. Una vez finalice este procedimiento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá trasladarlo hasta su residencia para que continúe cumpliendo la pena impuesta”.

En caso de que Jorge Luis Alfonso López no se presente, “se librará la correspondiente orden de captura”. Sin embargo, el Inpec reveló que fue correctamente reseñado y cumplirá la detención en su residencia.

“El privado de la libertad Jorge Luis Alfonso López nuevamente fue reseñado por parte de funcionarios del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Barranquilla, El Bosque, en su lugar de residencia, donde cumplirá su detención, ante la nueva medida judicial”.

Así las cosas, activaron los controles periódicos en el domicilio señalado por el Juzgado.

Cancelan designación del hijo de ‘La Gata’ como facilitador de paz

El Gobierno dio un paso atrás este 9 de febrero y canceló la designación de ‘El Gatico’ como facilitador de paz. Esto tras romperse la confidencialidad de su rol, por lo que inmediatamente queda suspendido. Es de aclarar que a López le restaban únicamente 12 días en dicho papel.

Fiscalía abre investigación contra juez del caso

Noticias RCN conoció en primicia que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir una investigación penal por prevaricato contra el juez de ejecución de penas que otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López.

"La Fiscalía investigará por el delito de prevaricato por acción al juez de ejecución de penas que dejó en libertad al señor López, hijo de Enilce López conocida con el alias de ‘La Gata’. El hombre beneficiado con la medida había sido condenado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares. Por esos hechos fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir".

El fiscal general, Francisco Barbosa, lamentó en exclusiva a Noticias RCN que la designación del alto comisionado sirvió al juez para tomar la decisión.

“El alto comisionado para la Paz no precisa ni siquiera la organización criminal a la que pertenece este delincuente. Del mismo modo, el fiscal lamentó que dicho acto del Alto Comisionado para la Paz le sirvió al juez de ejecución de penas para provocar esa libertad”, dijo el fiscal Francisco Barbosa en exclusiva a Noticias RCN.

No obstante, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclararon que no ordenó “ni solicitó libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”.