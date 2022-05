Rosa Elvira Cely: 10 años del feminicidio que marcó un precedente en Colombia

El 24 de mayo de 2012 la historia de una familia se partió en dos. El feminicidio de Rosa Elvira Cely marcó un precedente en el país y aunque siguen reportándose situaciones similares, 10 años después, su legado continúa.

El crimen provocó tal movilización en su momento que se empezó a hablar de la urgencia de atender e investigar los asesinatos de mujeres, teniendo en cuenta las condiciones en las que ocurrían esos delitos.

Según la Real Academia Española, un feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia; la ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015) tipificó este tipo de crímenes como un delito autónomo y decreta lo siguiente:

“Garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”.

Esta ley fue expedida el 6 de julio de 2015 y aunque este año se cumplen 7 años de vigencia, según el más reciente Informe de gestión de la Fiscalía General de la Nación, desde el 13 de febrero de 2021 al 12 de febrero de 2022 se registraron 13.593 homicidios, de los cuales 1.017 correspondieron a muertes violentas de mujeres tipificadas como homicidios y 198 como feminicidios.

“Las víctimas son atacadas por sus agresores porque aquellos observan en ellas no personas, sino objetos que quieren dominar, cuyas vidas quieren ser controladas o que piensan que son susceptibles de apropiación”, explican desde la Fundación Feminicidios Colombia.

Además, desde la Fundación detallan que dichos actos hacen que sean un “delito de tipo castigo hacia las mujeres que se salen de todos esos roles, estereotipos e imaginarios que han sido impuestos con base en visiones sexistas de la humanidad”.

Entonces se castiga a aquellas mujeres que no se consideran buenas, como si existiera esa dicotomía entre buenas y malas mujeres.

“¿Después de 10 años estamos peor?”: Hermana de Rosa Elvira Cely

Según cifras de la Policía Nacional, para el 2012, fecha en la que fue asesinada Rosa Elvira Cely, se registraron un total de 16.033 homicidios, de los cuales 1.339 eran mujeres; en 2015, año en que se expidió la ley que tipificaba los feminicidios, reportaron 12.460 asesinatos donde 1.033 víctimas eran mujeres; y en 2022, en lo corrido del 1 de enero al 30 de abril van 4.377 en donde ya hay 368 mujeres víctimas.

Sin embargo, desde la Fundación, autoridades y expertos señalan la importancia de destacar que aún es una tarea difícil cuantificar la cifra exacta de feminicidios en Colombia, pues al ser un crimen que se tipifica bajo condiciones específicas, no es posible determinarlo hasta que exista una condena.

Por su parte, Adriana Arandia Cely, hermana de Rosa Elvira, se cuestiona si 10 años después del feminicidio la situación ha empeorado, al tiempo que intenta recordarla de otra forma.

“Es duro y a pesar de 10 años todavía siento ese nudo en la garganta, pero siento que esto es lo que me mantiene viva. El día que no sienta eso es porque dejó de importarme, porque creo que esto es la memoria y el sentir de la situación de poder recordarla de una manera distinta”.

“Que la extraño, pero adicionalmente es ¿por qué tenía que suceder esto?, y ¿qué tengo que hacer yo para que esto no vuelva a pasar, para que no me sienta frustrada?, porque a veces vienen tantos casos, muestran tantas cosas, les pasan tantas cosas a tantas mujeres y uno dice, ¿después de 10 años estamos peor? Esa es mi pregunta”.