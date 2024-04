Salió vigilante de la Universidad Nacional que llevaba 70 horas dentro de un edificio

A través de un comunicado de prensa emitido por la Vicerrectoría de Sede de la Universidad Nacional anunciaron novedades sobre la situación que se genera en la sede de Bogotá. Según informó la oficina, habían logrado hacer el relevo del vigilante en el puesto de emergencia dentro de la sede de la rectoría que se han tomado un grupo de estudiantes.

“Se ha permitido el relevo en el Centro de Atención de Emergencias Universitarias, en donde se encontraba el funcionario de la División Seguridad y Vigilancia de la Sede, Henry Balcázar”, se puede leer en el comunicado mencionado.

La situación se produce después de que sobre las 4:30 p. m. del pasado lunes 8 de abril un grupo de encapuchados se tomara de forma violenta el edificio Uriel Gutiérrez en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde se encuentra la rectoría de la institución.

Esto, después de 70 horas dentro del edificio porque, según un video de redes sociales, Henry Balcázar se negaba a salir de la edificación hasta que llegara un relevo.

El vigilante del edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional se habría negado a salir de la edificación

Según un video posteado en redes sociales, una funcionaria de la Personería, del Grupo para el Acompañamiento en Escenario de Posible Vulneración de Derechos - GEPVD, se comunicó con el guardia de seguridad que permanecía dentro del edificio y él le aseguró que no saldría del lugar.

Según expresa la funcionaria, Henry Balcázar, quien lleva varios años trabajando en la Nacional, se negaba a salir hasta que llegara un relevo que pudiera tomar el turno de vigilancia.

Además, según dijo a RCN Radio, Balcázar se había negado a salir del edificio porque temía que incendiaran la estructura.

"En el momento en que vinieron a tomarse esta área y vieron la puerta cerrada, trataron de forzarla y no pudieron; entonces empezaron con amenazas: 'sálgase', lo vamos a sacar (...) y vamos a quemar ese chuzo o le metemos candela y lo quemamos'. Yo dije: hagan lo que quieran, pero de aquí no me sacan; yo estoy cuidando lo mío. Estoy cuidando los bienes de la universidad, que para eso me contrataron', comentó a la cadena radial ya citada.

¿Por qué están en protesta en la Universidad Nacional?

La situación al interior de la Universidad Nacional en la sede Bogotá se da por molestias por el nombramiento de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la institución, a pesar de que en consultas internas el candidato favorito hubiese sido Leopoldo Múnera.

La protesta estudiantil se dirige contra las reformas adelantadas por la actual administración y buscaría promover una constituyente universitaria.