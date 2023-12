“Si como país nos queremos más, vamos a empezar a despolarizar esto”: Sebastián Yatra a los jóvenes en Colombia

Sebastián Yatra es un cantante antioqueño reconocido a nivel mundial. Su éxito le ha permitido ser nombrado artista del año, según la Asociación Discográfica de Estados Unidos, ser portada de Vanity Fair, y llevar su música y el nombre de nuestro país hasta el US Open, en donde se presentó recientemente.

En entrevista con José Manuel Acevedo, el colombiano habló de sus aspiraciones, los momentos difíciles que ha atravesado y su mensaje para los jóvenes colombianos y los artistas emergentes que, como él, sueñan con estar arriba de un escenario.

Noticias RCN: ¿Cómo te recibe Bogotá?

Sebastián Yatra: Yo amo Bogotá. Viví muchos años en esta ciudad. He cantado en todos los colegios, las discotecas y una de las primeras oportunidades grandes que me dieron fue cantar en el Megaland.

Noticias RCN: ¿Cómo haces para lograr esa sencillez que te caracteriza?

Sebastián Yatra: Si uno se pone a pensar en que todas las cosas o logros lo van a hacer mejor, está equivocado. Simplemente, es aprovecharlo, agradecerlo y entre más nos da la vida, más debemos conseguir para entregarle de vuelta.

Noticias RCN: ¿Cómo has hecho para que la fama no te cambie?

Sebastián Yatra: El ejemplo de mi familia, mi relación con Dios, tener algo de que agarrarme y algo que me acompañe en los momentos difíciles. Y que pereza ser mala gente, la pasaría muy mal así.

Noticias RCN: ¿Qué le dices a los jóvenes cuando comenzamos un año desafiante?

Sebastián Yatra: La vida es complicada, la economía es difícil, pero también hay soluciones y yo los invito a que seamos parte de estas, no solamente en la tecnología sino en lo social. Más amor. Hay tantas personas que creen en algo tan radicalmente que piensan que los otros que no lo hacen merecen ser maltratados o son menos. Eso nos quita la capacidad de avanzar. Si como país nos queremos y nos aceptamos más, vamos a empezar a despolarizar esto y enfocarnos en el amarillo, azul y rojo que somos Colombia, uno de los países más hermosos.

Noticias RCN: ¿Hay muchos jóvenes que quieren seguir la vida artística, que les aconsejas?

Sebastián Yatra: Hay suerte. Uno nace con una capacidad de conectar con la gente o con un talento musical. También es eso, pero es un porcentaje pequeño. La mayoría para lograr éxito es el trabajo, la disciplina, la constancia.

Noticias RCN: ¿Sigues sintiendo miedo cuando te montas al escenario?

Sebastián Yatra: Van a ser 10 años de carrera. En el 2017 hice 221 shows, pero uno siempre siente nervios y respeto por el lugar y la gente. Depende de las circunstancias, a veces salgo muerto del susto, otras veces más confiado.

Noticias RCN: ¿Cuál es el artista colombiano que más admiras?

Sebastián Yatra: Admiro mucho lo que está haciendo Karol G, todos los días se reinventa, ha crecido vocalmente, no ha entrado en ninguna zona de confort, me encanta como escribe y es una mujer muy inteligente. Juanes también, fue de las primeras personas que me dio consejos en la música, me recibió en su estudio en Los Ángeles, con su esposa, y me dijo ‘si vos querer dedicarte a esto, mucha suerte. Te va a tocar trabajar mucho, yo de ti me iría a la universidad’. Me dijo la verdad.

Noticias RCN: ¿Con cuál artista te hace falta una colaboración?

Sebastián Yatra: Algún día sería muy bacano cantar con Shakira, no lo he intentado, pero tal vez en 2024.

Noticias RCN: ¿Qué le hace falta a Colombia para ser una chimba total?

Sebastián Yatra: Mucha plata.

Noticias RCN: ¿Qué momentos difíciles te han marcado?

Sebastián Yatra: En la pandemia tuve un cambio muy grande en mi vida personal y profesional. Venía de ser un man que no paraba de trabajar ni un solo día, entonces no sabía cómo actuar, no tenía ni idea qué me gustaba y qué no, fue encontrarme a mí mismo. Saliendo de esa etapa ya no era el chico de moda porque había otros artistas, entonces la pregunta de cómo mantenerse me generaba ansiedad, pero también fue una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía superarlo. Empecé a ir al psicólogo en ese momento.

Noticias RCN: ¿Qué reflexión planteas sobre la salud mental en Colombia?

Sebastián Yatra: Se habla mucho de las redes sociales que generan más ansiedad y sí, porque estás todo el día comparándote con otras personas y quienes te aparecen allí es a los que mejor les va, entonces vives pensando en las cosas buenas que no tienes. Yo les recomendaría a las personas salir de las pantallas y leer. A mí me encanta leer, hay muchos contenidos de autoayuda que permiten descubrir el mundo.

Noticias RCN: ¿Cuál es la persona que más admira Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra: A mis papás y a mi tío Carlos Mario, que es el presidente del grupo Éxito. Es una persona íntegra, que se preocupa por el país, que hace deporte, lee, es un gran padre y un consejero para mí estos últimos años.

Noticias RCN: ¿Cuál es su canción más consentida?

Sebastián Yatra: ’No hay nadie más’. La hice en Bogotá, es sobre una chica con la que salía, estaba en un despecho y la escribí. Fue una canción en la que no creyó nadie, pero yo sí. Tuve la fortuna de que mis músicos, Toby Tobón, mi guitarrista; Andrés Munera, el director de la banda; y Andrés Guerrero, que es el ingeniero de monitores, se sentaron conmigo y la producimos. Creo que es la canción en español que más visualizaciones tienen en YouTube. Sigan su instinto, si hay algo que sienten en el corazón, háganlo.