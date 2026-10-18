Tembló nuevamente en Colombia HOY 18 de octubre: estos son los últimos movimientos telúricos

Este domingo 18 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 10 movimientos telúricos en diferentes zonas del país.

Las magnitudes han oscilado entre 2.0 y 3.6, mientras que en la mayoría de casos las magnitudes han sido superficiales. Conozca todos los detalles sobre los últimos sismos en Colombia en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 18 de octubre

13:18

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: Roncesvalles (Tolima) a 23 km, San Antonio (Tolima) a 26 km, Chaparral (Tolima) a 26 km.

¿Cuáles son los temblores más fuertes que se han sentido en Colombia este 18 de octubre?

13:11

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9

Profundidad: Superficial

Municipios cercanos: Sipí (Chocó) a 26 km, Nóvita (Chocó) a 57 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 61 km

10:54

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.3

Profundidad: 40 km

Municipios cercanos: Sipí (Chocó) a 24 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 51 km, El Dovio (Valle Del Cauca) a 53 km

10:23

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 3.4

Profundidad: 113 km

Municipios cercanos: El Carmen De Chucurí (Santander) a 19 km, Simacota (Santander) a 21 km, Hato (Santander) a 23 km

2:16

Epicentro: Océano Pacífico

Magnitud: 3.6

Profundidad: Superficial

Municipios cercanos: Nuquí (Chocó) a 24 km, Alto Baudó (Chocó) a 57 km, Bahía Solano (Chocó) a 65 km.