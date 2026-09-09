Servicio Geológico Colombiano desmiente predicción de terremotos: ¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico?

Ante la reciente ola de desinformación que circula en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea sobre supuestos terremotos con fecha y hora exacta en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un pronunciamiento oficial para desmentir categóricamente estas versiones y hacer un llamado a la tranquilidad. La entidad enfatizó que hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir la ocurrencia de un sismo.

A través de sus canales oficiales, el SGC desmintió publicaciones y audios que aseguraban el impacto inminente de un fuerte evento telúrico.

“Si recibes un mensaje o un audio que dice la hora y fecha exacta de un próximo temblor, te están mintiendo”, advirtió tajantemente la institución, recordando que estos contenidos solo buscan generar alarmismo infundado.

¿Por qué no se pueden predecir los temblores?

El SGC reiteró que los movimientos telúricos son el resultado de la liberación repentina de energía acumulada en las fallas geológicas. Aunque la tecnología y la ciencia han avanzado en la identificación de zonas con mayor probabilidad sísmica y en el monitoreo en tiempo real, es imposible determinar cuándo, dónde y de qué magnitud será el próximo evento.

En promedio, en el territorio colombiano se registran cerca de 2.500 sismos al mes, lo que equivale a unos 83 movimientos telúricos diarios. La inmensa mayoría de estos eventos son de magnitud baja o moderada e imperceptibles para la población, pero demuestran que el país se encuentra en una zona tectónica dinámicamente activa.

Zonas con mayor amenaza sísmica en Colombia

A pesar de la imposibilidad de predicción, la ciencia sí cuenta con herramientas como el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica (MNAS). Este mapa zonifica el país según la probabilidad de experimentar sacudidas intensas, clasificando el territorio según los niveles de riesgo:

Amenaza Alta (Colores rojo y naranja en la cartografía): Comprende regiones con gran presencia de fallas activas y cercanía a zonas de subducción. Destacan departamentos de la región Pacífica (como Chocó, Nariño y Cauca), zonas del Eje Cafetero, la zona andina de Santander (donde se ubica el Nido Sísmico de Bucaramanga) y sectores del piedemonte llanero.

Amenaza Intermedia (Color amarillo): Incluye sectores donde la frecuencia e intensidad de los eventos es moderada pero representativa, abarcando partes de la región Andina y la Costa Caribe.

Amenaza Baja (Zonas blancas o verdes): Zonas como la Amazonía y Orinoquía, donde la probabilidad de registrar sismos severos es mucho menor, aunque la institución aclara que no están exentas al 100% de sentir sismos lejanos de gran profundidad o intensidad.

El SGC aclaró que este modelo no indica el punto exacto donde se originará un temblor, sino los lugares con mayor probabilidad de sentir los efectos más severos.