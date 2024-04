Temor en Malambo: extorsionistas estarían marcando las viviendas

En el Municipio de Malambo, exactamente en el barrio El Tesoro, los habitantes denunciaron que desde hace unos días algunas personas estaban colocando stickers sospechosos sobre las fachadas de varias casas.

Tras esa situación, expresaron que les preocupa que se trate de una marca organizada entre delincuentes para llegar a extorsionar y solicitaron que las autoridades esclarezcan el caso.

Los habitantes del barrio El Tesoro le indicaron a Noticias RCN que, en principio, pensaron que los stickers eran producto de una campaña de expectativa o, incluso, de una broma. Pero, al revisar las cámaras de seguridad y observar que sujetos extraños eran los que se encargaban de esa actividad y, además, lo hacían sin dar explicaciones, encendieron las alarmas.

Y es que los casos de extorsión se han ido incrementando en Malambo, por tal razón, a la ciudadanía no le parece descabellado pensar que puede tratarse de una nueva estrategia para seguir realizando esa conducta delictiva.

“Realmente no sabemos cuál es la finalidad de esos stickers, no sé si más adelante nos van a llegar a presionar”, afirmó uno de los habitantes del barrio.

A causa de este hecho, el pie de fuerza de El Tesoro se incrementó con funcionarios del Gaula y del Ejército Nacional. Adicionalmente, las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar cuál era la finalidad de las marcas puestas en las viviendas.

Malambo ya había vivido hechos angustiantes en el último tiempo, cuando diferentes establecimientos comerciales fueron baleados.

“Me tiraron un papelito y me gritaron que lo cogiera porque si no me mataban. Yo al momento cerré las puertas del negocio y a los 15 minutos sonaron los disparos”, expresó uno de los dueños afectados.