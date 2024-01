El doloroso testimonio de una mujer que perdió a su tía en el derrumbe en Chocó

La situación en Chocó sigue siendo dramática, esto por los derrumbes que se han registrado en las vías y que se mantienen.

Las autoridades siguen adelantando las labores de rescate, pero el clima ha dificultado la búsqueda y atención en la zona. Hasta el momento, se ha podido confirmar que han sido identificados 33 cuerpos, sin embargo, la cifra podría aumentar.

Familia de la casa que se llevó el derrumbe

Pese a que no han sido rescatados todos los cuerpos de las víctimas que dejó el gran derrumbe, las familias siguen esperando en la zona a que las autoridades rescaten a todas las víctimas.

Noticias RCN conoció el testimonio de Estela Mazo, la última persona que habló con doña Rocío, la dueña de la vivienda que arrastró el alud de tierra en el sector el 17 del Carmen de Atrato, en Chocó.

“Ella me dice que ahí había más de 50 personas, que inclusive, estaban cocinando como para todos, eso fue cuando yo estaba hablando con ella. Se cayó un derrumbe más pequeño antes y ella me dijo que había llegado hasta el andén de la casa y ahí ya no sé qué más pasó”, afirmó Mazo.

Cuando la sobrina de la mujer de la vivienda colgó la llamada, ocurrió la tragedia invernal.

“Ella me dijo ‘espere yo le mando fotos para que vea cómo me quedó la casa’, porque fue un derrumbe más pequeño y un primo que estaba por fuera. El primo estaba en la casa y él salió a coger señal porque allá era muy mala, cuando llegó aquí de una me llamó, ya se cayó, acá fue, se cayó la casa, eso fue cuestión de segundos”, expresó Mazo.

Sobrina reconoció el cuerpo de su tía

La mujer pudo llegar a la zona de la emergencia y de inmediato reconoció a su tía entre los cuerpos rescatados. Su tío Alberto y su prima Milena siguen sin ser encontrados.

“En diciembre estuvimos acá celebrando la navidad con ellos, y pues se supone que la casa fue hecha en un lugar seguro, dicho por geólogos, ingenieros, arquitectos”, afirmó Mazo.

Cientos de personas siguen esperando encontrar a sus familiares. No solo el rescate ha sido difícil, sino también su identificación debido a las condiciones en las que quedaron.

La información conocida es que son 19 los heridos y respecto a los fallecidos, se superan los 40. La vía fue habilitada, pero con paso restringido.