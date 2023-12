Dos niños y una persona sin identificar murieron calcinados en incendio de una vivienda en Manizales

Horas de pánico vivieron los habitantes de una invasión en el alto de Samaria, en Manizales, Caldas, luego de que se produjera un voraz incendio en una de las viviendas de la zona, donde lamentablemente perdieron la vida tres personas.

Entre las víctimas de la conflagración hay dos menores y una tercera persona aún sin identificar. Aunque la comunidad intentó a toda costa apagar las llamas, el sector tampoco tiene agua, lo que hizo casi imposible controlar las llamas.

Estas tres personas lamentablemente murieron calcinadas dentro del inmueble que fue consumido totalmente por las llamas. Por el momento se desconocen las causas del trágico hecho.

Descartan cortocircuito en el incendio

Aunque una de las primeras hipótesis del hecho, por las circunstancias en las que se produjo, tenía que ver con un cortocircuito, la comunidad descartó esta posibilidad en vista de que estas viviendas no cuentan con servicio de energía eléctrica.

En este momento los hechos son materia de investigación. Las autoridades investigan las causas de la tragedia que dejó un lamentable saldo de tres fallecidos, entre ellos dos menores.

Los vecinos del barrio Samaria denunciaron que la falta de servicios públicos en el asentamiento no permitió socorrer a las personas que estaban dentro de la vivienda.

“Hubo un incendio y por falta de agua no hubo forma de apagarlo. La comunidad se volcó a ayudar a estas personas. Es triste que nosotros vivamos en estas laderas, luchando por una vivienda digna y ni agua tengamos y hoy vivamos esta tragedia”, dijo Marleny Tovari, representante de la junta del asentamiento Samaria.

Madre de los menores no aparece

Aunque una de las tres víctimas no ha sido identificada, los vecinos indican que no se trataría de la madre de los menores. A la mujer han intentado llamarla para hacerle saber la tragedia en la que fallecieron sus hijos, pero no ha sido posible localizarla.

“Hoy el alto de Samaria pone los muertos. Señor presidente, ¿cuántos muertos más para que tengamos una vivienda digna? ¿Dónde está Gestión del Riesgo, alcalde y gobernador?”, se cuestionó la mujer.

En este momento las autoridades tratan de identificar a la tercera de las víctimas y establecer comunicación con la madre de los niños fallecidos. Además de intentar establecer las posibles causas del voraz incendio.