"No nos tocaba", María Isabel Urrutia, exMinistra del Deporte echó 'el agua sucia' a Barranquilla por perder la sede de los Juegos Panamericanos

Una enorme polémica se ha armado en los últimos días luego de conocerse que los Juegos Panamericanos del año 2027 no se realizarán en suelo colombiano tras incumplirse con el pago a PanamSports.

El primero en pronunciarse fue el Comité Olímpico Colombiano en cabeza de su presidente Ciro Solano, quien no dudo en establecer que los incumplimientos a fecha de 3 de enero llevaron a la cancelación del contrato de manera automática.

Horas más tarde, PanamSports se manifestó asegurando que " su Comité Ejecutivo ha decidido unánimemente, retirar la sede de los XX Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla, Colombia". Además agregaron que "la resolución ha sido tomada tras los innumerables incumplimientos de contrato vigente".

¿De quién fue la culpa?

Según el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, el gobierno nacional debió transferir unos cuatro millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, pero esto no sucedió.

Por su parte, la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN, señaló que su Cartera tenía en la programación un “pensado” de que habían llegado a un acuerdo con Panam Sports y su presidente para cancelar el pago a finales de enero del 2024.

María Isabel Urrutia se pronunció

Bajo este contexto, la exMinistra del Deporte, Maria Isabel Urrutia quien ejerció el cargo hasta el año 2022, aseguró este jueves que la responsabilidad era de la alcaldía de Barranquilla.

“A nosotros no nos tocaba pagar, le tocaba pagar a las ciudades, pero hoy nos echan la culpa. Hoy la culpa nos la hecha el presidente del Comité Olímpico. Solamente Barranquilla tenía los juegos y yo logré convencer a los alcaldes de Malambo y Puerto Colombia para que ayudaran a pagar los juegos”, contó en charla con W Radio.

Y agregó: “La culpa de no pagar es del departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla”.

Urrutia fue certera y afirmó en su declaración que "todos mienten", pues según contó ella se reunió con la gobernadora Noriega y con el alcalde. No obstante relató que "el convenio no dice que el Estado debe pagar la asignación de los Juegos. Me parecen mentirosos todos decir que nunca hablamos”.

Finalmente, Urrutia confirmó que aunque en su momento no sabían que tenía la asignación de los Juegos Panamericanos, sí consiguió los recursos para realizarlos. "Asumí la responsabilidad con la gobernadora y el alcalde de ese entonces para sacarlo adelante”, comentó.

“Yo hice todo el trabajo. Me dijeron ‘consiga los recursos’ y lo hice. Cuando tenía una reunión para finiquitar el tema, salí del Ministerio. La asignación la tenía lista”, concluyó.