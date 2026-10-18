“No meto las manos al fuego por nadie”: Verónica Alcocer responde en EXCLUSIVA a los señalamientos en su contra

La exprimera dama, Verónica Alcocer, habló con Noticias RCN sobre la reciente polémica en la que se ha visto envuelta luego de las explosivas declaraciones de la exconsejera presidencial, Eva Ferrer, en las que la vincula con un presunto tráfico de drogas y dinero entre Colombia y Venezuela.

Alcocer respondió sobre dichos señalamientos, sus viajes a Venezuela, su papel al interior del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, la inclusión de su nombre en la lista OFAC, su relación con los catalanes y el fin de su relación con el exmandatario.

¿Por qué hablar en este momento y no antes?

Porque no me parecía relevante entrar en esos temas de tú me dices, yo de tigo, tú me atacas, yo te ataco. Esa es una dinámica que se ha construido al rededor de nuestra sociedad, con la cual yo no estoy de acuerdo. Me parecía que a través de los abogados y comunicados podía hacer claridades sobre lo que decían de mí. Hoy es diferente porque esto escaló.

¿Eva Ferrer fue una persona de confianza?

Eva Ferrer no era una persona de confianza, era cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común.

¿Cómo describiría su relación con ella?

La relación de Eva y mía era profesional. Esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad. Y gracias a eso, es que ella resuelve venir a Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa.

¿En qué momento se rompe esa cercanía para ver el enfrentamiento de hoy?

Cuando tú eres la esposa del candidato presidencial más opcionado, la gente que se acerca, tal vez con muchos intereses personales, al no verlos cumplidos terminan decepcionados, sintiéndose traiconados de cosas que jamás se ofrecieron y nunca se dijeron.

Entre otras cosas, yo no era la candidata, yo no podía disponer ni hacer ningún ofrecimiento.

¿Qué tipo de provecho quería sacar Eva Ferrer de esa relación?

Como muchas personas que se acercaban a mí, seguramente tenía intereses personales sobre negocios, contrataciones, al no dárseles terminan enemistadas. Jamás le he ofrecido nada a nadie.

Eva Ferrer sostiene que tiene una reclamación económica contra usted, ¿le debe plata?

Yo no le debo plata a Eva Ferrer ni a nadie, porque Eva llegó acá con la idea de hacer un proyecto para las mujeres, porque ella era una reocnocida feminista. En ese tiempo, viviendo en mi casa, empieza la campaña unos meses después, y ela se empieza a vincular. Nadie la invitó a vincularse, pero como estaba en la casa le quedaba fácil.

Pensaba que por estar presente y vinculada en reuniones importantes podría ser vinculada al Gobierno. Y quién la vincula, pues Presidencia de la República, no Verónica Alcocer, yo no tenía potestad para vincular ni desvincular a nadie.

¿Es verdad lo que Eva Ferrer dice del dinero que usted supuestamente trajo de Venezuela?

Nunca en mi vida he tenido 2.5 millones de dólares. Es falso, es más, el señor Manel Grau ya desmintió esa afirmación. Lo que dijo es que nunca le contó a Eva Ferrer esa información.

¿Cómo hacemos para saber quién dice la verdad?

Ahí está la evidencia. Tengo cómo corroborar que eso es totalmente falso. Está totalmente registrado el momento en que voy a Venezuela, los viajes que se hicieron, yo fui dos veces, toda mi agenda está registrada desde el primer momento. Fue un viaje de ida y vuelta, tanto así que no se llevaron maletas.

Yo llegué con mi cartera de mano, que es como siempre viajo, está documentado con bitácora de vuelo y una agenda que se cumplió con un fin que no tiene nada que ver con lo que Eva Ferrer dice.

¿Con la cartera llegó y con qué se devolvió?

Con la misma cartera. Esta comprobado con un informe de un investigador forense que ha recopilado la información de dicho viaje en el que se me acusa de delitos de los que no soy responsable.

¿Con quién fueron a ese viaje?

Me encontré con varios funcionarios del Gobierno, estaba la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la exprimera dama, otros funcionarios como ministras y toda mi agenda está plenamente documentada y fue de conocimiento público desde el primer minuto.

¿Qué responde a los señalamientos de supuesto tráfico de drogas?

Que es una total mentira, yo jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas. Han hecho cualquier cantidad de relatos mentirosos, no sé con qué intención, pero por eso está los documentos que son la prueba de lo que se está estudiando para poder desvirtuar ese relato que se vuelve fantasioso.

No solo me han dañado la imagen a mí, sino a mi núcleo familiar, a toda una familia que lleva el apellido Alcocer, muchos miembros de mi familia han sido afectados por esto.

¿Qué relación tiene usted con Manel Grau?

Mi relación con Manel lleva más de una década, es netamente de amistad. No tengo negocios con Manel, no tengo nada que ver son sus actuaciones en otro tipo de esferas. Es mi amigo personal de hace más de una década.

¿Usted lo auorizó para usar su nombre en algunas actuaciones ante el Estado?

Ni Manel ni nadie ha estado autorizado para actuar a mi nombre. Los que lo han hecho deberán asumir ante la justicia y esclarecer lo que hayan hecho. Nunca he autorizado a Manel ni a personas conocidas o desconocidas a hablar por mí.

Pero me he enterado de eso desde los primero rurmores, hace dos años, yo no sabía que eso existía. Había gente que tenía el descaro de ir a entidades, incluso sin conocerme, a pedir favores a nombre mío. A mí me llearon los rumores e inmediatamente saqué un pronunciamiento a través de mi abogado, está documentada, diciendo que nadie estaba autorizado a hablar por mí.

Si se confirma que estos señores catalanes, Manel Grau y Xavier Vendrell, usaron su nombre, ¿qué pensaría?

Uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, las estoy metiendo por mi. Lo que rectifico, nunca autoricé a nadie a hablar a mi nombre, ni a pedir contratos, ni puestos.

Se ha construido un relato de que yo soy la poderosa, que casi yo era la presidenta, eso no es cierto. Quien tomaba las decisiones era el señor presidente de la República, como compete.

¿Había una especie de obsesión con darles la ciudadanía a los catalanes?

Manel llevaba viviendo en el país más de 10 años. Él se había quedado y empezó a hacer su negocio de residencias de estudiantes y resolvió quedarse. Le dieron la ciudadanía porque se lo pidió al presidente y él no vio un ilícito.

Yo me dediqué a muchas obras, como acompañar a la gente en los hospitales y a quienes más lo necesitaban.

A las cárceles también iba...

A las cárceles iba porque me encantaba escuchar y dar una segunda oportunidad. Iba a ungir a los presos, porque el don de la unción existe.

¿No iba a visitar a personas en concreto?

Nunca jamás, siempre fue documentado bajo la legalidad, con todos los requisitos del Inpec, se reunía el grupo, la gran mayoría fue con mujeres. Hicimos incluso oración en las cárceles. Lo cuento porque creo que es aclaratorio.

¿Qué papel jugó usted en la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer?

Otra mentira. Yo nunca he financiado, ni ayudado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, y ninguna otra.

¿Usted reconoce la cifra que da Eva Ferrer sobre sus supuestos gastos en menos de año y medio?

No es cierto. Las primeras damas tenemos algunos privilegios, pero eso no implica despilfarro del erario público, que uno sea un hampón, es una cosa construida, fantasiosa, mentirosa, pero eso no es lo grave. Sino que como ha sido una cosa y otra, se ha construido un relato que daña mi nombre.

¿De dónde provenía el dinero con el que usted se sostenía?

De lo que han vivido todas las familias presidenciales. Adicional a eso, mi esposo en ese momento, Gustavo, me pasaba una mesada para mis gastos personales. Con eso vivía. Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos.

¿Qué papel tenían en sus finanzas Carolina Plata y Danilo Romero?

Mi relación con ellos es de hermandad, porque son parte de mi familia, los quiero, no me da pena decir que Carolina es mi hermana. Cuando nosotros atravesamos crisis económicas en estos 25 años de matrimonio, quizá una de las más fuertes cuando salimos de la Alcaldía, Carolina Plata y Danilo estuvieron.

Para pagar los colegios de mis hijos, tengo cómo probar que siempre nos ayudaron.

¿Cuando llegaron al poder ellos recibieron algo a cambio?

Absolutamente no, incluso a ellos se les señala de ser corruptos o testaferros. Cada persona que se acerca a mí es un hampón.

¿Qué hacía Carolina Plata?

Carolina Plata fue la directora de las casas privadas, porque en el requisito para ese cargo solo se requería ser bachiller y ser de absoluta confianza de la familia presidencial. Como lo han hecho todas las familias presidenciales.

¿Usted recibió regalos, dinero o beneficios a cambio de contratos con el gobierno?

No funciono así. Eso me suena a chantaje y a extorsión.

Tdo lo tenemos que demostrar, porque cuando hay evidencia clara no hay problemas.

¿Qué piensa de Laura Sarabia y Angie Rodríguez?

Fueron funcionarias del gobierno, ellas tendrán que asumir ante la justicia las cosas que han dicho. Si se llega a corroborar que lo que dicen son mentiras, tendrán que pagar ante la justicia.

¿Está segura de que nunca abusó de los bienes del Estado?

Estoy segura de no haber abusado ni de los vuelos, ni de ningún recurso del Estado.

Se le señala de influir para dar puestos clave en entidades como Procolombia, Ecopetrol y el ICBF... ¿Qué tanto influyó en nombramientos?

No tuve participación en el nombramiento de funcionarios públicos. Que haya gente conocida vinculada, no tiene nada que ver con decisiones mías.

¿Y esos grupos a los que llaman 'los verónicos'?

El tema de 'los verónicos' es de gente que estaba al rededor mío. Pero no tiene nada que ver conmigo lo que la gente hace o cómo se autodenomina.

¿Qué papel tuvo usted en la financiación de la campaña de Gustavo Petro?

No tuve nada que ver con la financiación de la campaña de Gustavo Petro, ni con ninguna otra.

Habrá que investigar e ir al fondo del tema. La más interesada en qur todo esto se esclarzca soy yo.

¿Qué tanto influyó en la campaña?

Mi papel era ser la esposa del presidente de la República. Participaba de algunas reuniones, pero de ahí a influir o tomar decisiones, no.

Quien decidía que se hacía siempre fue el presidente.

¿Ha obtenido alguna respuesta de Estados Unidos sobre su inclusión en la lista OFAC?

Entenderán que es un tema reservado. Pero lo que sí puedo decir es que yo solicité la revisión de mi caso y me dijeron que sí. Están en el proceso de revisión y me enviaron un anexo que se va a través de los abogados y está en proceso.

¿Cuál cree que es la razón de su inclusión allí?

Estoy segura de que desconoce [Marco Rubio] la verdad, lo han malinformado. Ojalá me de la oportunidad de tener un diálogo abierto y sincero para esclarecer estos hechos.

¿Usted intervino en la compra de los aviones Gripen, en Suecia?

Me enteré de que había una negociación del Estado colombiano con Suecia, el día que me vincularon con ese hecho. En ese viaje me limité a acompañar a mi esposo en ese momento a reuniones de protocolo.

¿Cuándo terminó su relación con el presidente Gustavo Petro?

Nuestro matrimonio acaba el 10 de agosto de 2026. Tenemos una relación cordial, más de 20 años luché por mi familia, la unidad, los hijos. Pero finalmente terminó el matrimoonio el 10 de agosto de 2026.

¿Qué piensa de Gustavo Petro?

Es un buen padre, un buen ser humano, tengo muy buena relación con él y siempre la vamos a tener, porque tenemos hijos en común. Lo admiro, lo valoro.