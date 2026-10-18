Verónica Alcocer responde a cinco polémicas: estas son las preguntas que deberá esclarecer la justicia

Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, habló en exclusiva con Noticias RCN sobre varios de los señalamientos que han rodeado su vida personal y sus vínculos con el Gobierno durante la administración de su entonces esposo.

En la entrevista, Alcocer respondió a cuestionamientos relacionados con presuntos viajes a Venezuela en los que, según declaraciones de terceros, habría transportado dinero en efectivo y drogas; posibles influencias en nombramientos de entidades públicas; su participación en la campaña presidencial de Petro, y la relación con dos personas a las que considera parte de su familia.

Los señalamientos han alimentado distintas controversias públicas y algunos de los hechos mencionados han sido objeto de atención periodística y de las autoridades.

Estas son las cinco preguntas centrales que marcaron la conversación y las respuestas que entregó Alcocer.

¿Verónica Alcocer transportó maletas con dinero y drogas a Venezuela?

Uno de los señalamientos más delicados contra Verónica Alcocer está relacionado con supuestos viajes oficiales a Venezuela durante los cuales, según una versión difundida públicamente, habría llevado maletas con dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Eva Ferrer, quien fue asesora y estuvo cerca de la ex primera dama, hizo acusaciones sobre estos hechos en una entrevista con la revista Semana. Según lo que Ferrer dijo que le había relatado el empresario Manel Grau, en uno de los viajes, presuntamente realizado en enero de 2023, se habrían transportado 2,5 millones de dólares en efectivo y maletas con presunta droga en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, entre ellas un avión Legacy.

Ferrer también mencionó la posible existencia de fotografías, aunque aclaró que no las había visto directamente.

Frente a estas acusaciones, Alcocer negó haber llevado equipaje en el viaje al que se refieren los señalamientos y aseguró que sus desplazamientos están documentados.

Está totalmente registrado el momento en el que yo voy a Venezuela, los viajes que se hicieron en Venezuela.

La ex primera dama sostuvo que únicamente viajó dos veces al país vecino y que su agenda era pública. Además, aseguró que se trató de un desplazamiento de ida y vuelta en el que no llevó maletas.

Yo llegué con mi cartera de mano, que es como siempre viajo, ligera.

Respecto a sobre cómo podía comprobarse su versión, Alcocer señaló que existe un informe elaborado por un investigador forense que recopiló información sobre el viaje cuestionado. Según dijo, los registros y la bitácora de vuelo permitirían corroborar su explicación.

De esta manera, la ex primera dama rechazó las acusaciones. La verificación de los hechos y la valoración de las pruebas, si hacen parte de una actuación judicial, corresponden a las autoridades competentes.

¿Verónica Alcocer tuvo influencia en los nombramientos de Ecopetrol, el ICBF y otras entidades?

Otro de los temas abordados en la conversación fue la presunta influencia que Alcocer habría ejercido en la designación de funcionarios en entidades estatales, entre ellas Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ProColombia.

Las controversias también han incluido referencias a supuestas redes de personas cercanas a ella, conocidas públicamente como los “verónicos”. Algunas versiones han planteado que personas vinculadas a esos círculos habrían tenido acceso a cargos públicos y que, a partir de esas relaciones, se habrían facilitado contratos para determinados particulares.

Consultada sobre su posible intervención en esos nombramientos, Alcocer negó haber participado en decisiones de esa naturaleza.

No tuve participación en el nombramiento de funcionarios públicos. Que haya gente cercana o conocida vinculada por el Gobierno no tiene nada que ver con una decisión de Verónica Alcocer.

Cuando se le preguntó específicamente por Ecopetrol, insistió en que no tuvo injerencia en la selección de sus funcionarios.

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También rechazó que existiera un grupo favorecido por ella dentro de las entidades mencionadas. Sobre el término “verónicos”, sostuvo que se trataba de un apodo utilizado para referirse a personas que estaban a su alrededor y no de una estructura que actuara bajo sus instrucciones.

La ex primera dama afirmó que no se le pueden atribuir las actuaciones de personas con las que mantuvo relaciones personales.

¿Verónica Alcocer participó en las decisiones o en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro?

La entrevista también abordó el papel que tuvo Alcocer durante la campaña presidencial de su entonces esposo y si habría intervenido en las decisiones estratégicas o en el manejo de los recursos de esa actividad política.

Al ser preguntada sobre su influencia en la campaña, respondió de manera tajante: “No, yo no influí en la campaña”.

Alcocer señaló que ser la esposa del candidato y participar en algunas reuniones no significaba que tuviera autoridad para tomar decisiones sobre la estrategia política o definir quiénes debían participar.

Yo participaba de algunas reuniones, pero de ahí a influir o tomar decisiones [...] al final del camino, siempre fue el presidente.

Con esa respuesta, negó haber tenido un papel decisorio en la campaña de Petro y sostuvo que su presencia en determinados encuentros no debe interpretarse como una intervención en las determinaciones del equipo político.

¿Carolina Plata y Danilo Romero recibieron beneficios del Gobierno por ayudarla económicamente?

Otro de los asuntos que generó preguntas fue la relación de Alcocer con Carolina Plata y Danilo Romero, a quienes describió como parte de su familia.

Durante la entrevista, se le preguntó por versiones según las cuales Plata habría asumido algunos de sus gastos personales y Romero, esposo de Plata, habría contribuido al pago de sus cuentas. El interrogante era si esas ayudas económicas se tradujeron posteriormente en beneficios o contraprestaciones desde el Gobierno.

Alcocer negó que hubiera existido algún intercambio de esa naturaleza y explicó que ambos la apoyaron durante momentos de dificultades económicas.

La relación que tengo con Carolina Plata y Danilo es más que una amistad, es una hermandad porque son parte de familia.

La ex primera dama afirmó que Plata la ayudó a pagar el colegio de sus hijos cuando atravesaba problemas económicos. Sobre la posibilidad de que alguno de los dos hubiera recibido algo a cambio tras la llegada de Petro a la Presidencia, su respuesta fue contundente: “Absolutamente no”.

Alcocer también explicó que Carolina Plata se desempeñó como directora de las casas privadas, encargada de su administración. Según relató, para ese trabajo se requerían dos condiciones: ser bachiller y contar con la confianza absoluta de la familia presidencial.

En cuanto a Danilo Romero, reiteró que no recibió beneficios gubernamentales como contraprestación por la ayuda que le habría brindado.

¿Ayudó a empresarios catalanes a obtener beneficios durante el Gobierno Petro?

Frente a los señalamientos que involucran a los empresarios catalanes Manel Grau y Vendrell, Verónica Alcocer aseguró que su relación con Grau es exclusivamente de amistad y que se remonta a más de una década.

La ex primera dama negó tener negocios con él o estar vinculada con sus actuaciones en otros ámbitos. También rechazó haberle dado autorización para utilizar su nombre ante entidades estatales.

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Alcocer afirmó que, desde hace más de dos años, tuvo conocimiento de rumores sobre personas que presuntamente acudían a instituciones públicas para solicitar favores en su nombre, incluso sin consultarla.

Según explicó, en ese momento pidió a su abogado, Mauricio Pava, emitir una declaración pública para dejar constancia de que nadie estaba autorizado a hablar en su representación. Aseguró que esa comunicación quedó documentada.

Consultada sobre qué ocurriría si se comprobara que Grau u otros empresarios utilizaron su nombre para gestionar contratos o cargos públicos, Alcocer respondió que cada persona tendría que asumir las consecuencias de sus actuaciones.

Yo no voy a meter la mano por nadie. Estoy metiendo la mano por mí.

Además, negó haber solicitado contratos o puestos y sostuvo que las decisiones de vinculación, contratación y desvinculación de funcionarios correspondían al entonces presidente Gustavo Petro, no a ella.