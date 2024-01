Víctima de extorsión por miedo a ser asesinado a manos de ‘Los Satanás’ cerró su negocio

Las denuncias llegan a diario a las autoridades en Bogotá. Al cierre del 2023 fueron casi 1.500 los casos reportados.

Sin importar si tienen grandes o pequeños negocios, los delincuentes siguen extorsionando a cientos de comerciantes en toda la ciudad.

Sus exigencias económicas ilegales se expanden violentamente por toda la capital colombiana y muchos han tenido que resignarse a cerrar sus comercios.

Un hombre que llegó a Bogotá hace un tiempo, desplazado por el conflicto armado de su departamento, con mucho esfuerzo comenzó a ganarse la vida con un emprendimiento que proveía el sustento a su familia.

Pero cuando pensó estar a salvo, la violencia nuevamente llegó a su vida.

Ahorita para el mes de diciembre me llegó panfleto y un audio del grupo ‘Satanás’ donde me dicen que si no le tengo $1.000.000 me matan y queman el negocio.