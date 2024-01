"Cuando sentí ese batacazo de la casa me tiré para un lado": los testimonios de víctimas del sismo

Óscar Hernández es un carpintero de 82 años que se encontraba desde las 6:00 de la mañana en su negocio, ubicado en el municipio de La Virginia, Risaralda, cuando lo sorprendió el sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Ansermanuevo, Valle del Cauca.

El fuerte movimiento de tierra causó averías en la estructura de su negocio y daños en algunos muebles que estaba reparando.

“Yo sentí que me zarandeaba y vi las cuerdas que se movían, cuando sentí ese batacazo de la casa, me tiré para un lado y me paré en el marco de la puerta”, relató Óscar Hernández a Noticias RCN.

Víctima de temblor estuvo a punto de terminar bajo una pared en Risaralda

Por otra parte, Héctor Zapata es un experimentado bombero que jamás imaginó que iba a resultar afectado por un fenómeno natural como los tantos que ha atendido en su trabajo. Esta vez le tocó a él; su casa tuvo daños en la fachada y por poco le cae encima una pared cuando salía de la vivienda tras el sismo.

“Cuando nosotros llegamos el hijo mío se encontraba en la puerta y él nos atajó, en el instante que nos ataja se viene la fachada, o sino no estaríamos contando el cuento acá”, contó Héctor Zapata.

Daños estructurales en Ansermanuevo tras sismo de magnitud 5,6

En Noticias RCN llegamos hasta el municipio de Ansermanuevo, en el norte del Valle donde fue el epicentro del sismo, sin embargo, en esta población no hubo daños significativos, solo algunas grietas en varias casas.

Según el sargento Mario Mejía, de los bomberos de La Virginia, se reportaron aproximadamente seis viviendas afectadas parcialmente, y algunas con “daños de consideración” en fachadas y mampostería.

Las autoridades continúan haciendo un barrido por las zonas más alejadas de Risaralda para determinar el total de daños por el temblor.