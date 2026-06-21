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"Voy a gobernar para todos los colombianos": Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella obtuvo el 49,66% de los votos en el preconteo con el 99,99% de mesas informadas.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
09:30 p. m.
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Este 21 de junio, Colombia eligió, en unas votaciones muy divididas, al nuevo presidente de la República. Se trata de Abelardo De La Espriella, quien llegó a la candidatura como un 'outsider' y logró imponerse a los políticos tradicionales para convertirse en nuevo jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia (2026- 2030)
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Tras conocerse los resultados del preconteo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los que obtiene el 49,66% de los votos con el 99,99% de las mesas informadas, el abogado habló desde Barranquilla donde expresó sus primeras palabras como presidente electo.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella tras ganar las elecciones?

El presidente electo dijo que gobernará para todos los colombianos, quienes votaron por él y quienes escogieron a otros candidatos.

"Desde esta noche asumo esa obligación como un mandato sagrado, seré el presidente de todos los colombianos (…) no habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente pero tiene lo mismos derechos que nosotros”.

Añadió que las opiniones de quienes piensan distinto serán escuchadas y no deben temer por pensar diferente.

Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos

De la Espriella aseveró en que su Gobierno será para todos los colombianos, las religiones, comunidades ancestrales, abuelos, emprendedores, "de todos para todos".

Juro defender la Constitución"

De la Espriella afirmó que no triunfó una candidatura sino la voluntad del pueblo y que desde este momento iniciará una nueva historia para la Nación. Puntualizó en que defenderá la Constitución.

"Soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de la independencia, de las ramas del poder, del Congreso de la República y las altas cortes. Por lo tanto, el mío será un gobierno absolutamente democrático, garante de la institucionalidad".

Aseguró que el Congreso podrá legislar sin presiones por parte del Gobierno y los alcaldes y gobernadores podrán definir el destino de sus territorios con el Gobierno Nacional como aliado.

El presidente electo dijo que recibe una Nación, dividida, golpeada, endeudada y que exige una reconstrucción.

"No voy a prometer milagros, no voy a engañar al pueblo con soluciones mágicas, la recuperación de Colombia exigirá trabajo, sacrifico, disciplina y perseverancia. Pero les hago una promesa solemne, no voy a descasar un solo día hasta devolverle a Colombia el lugar de grandeza que merece".

La felicitación de Donald Trump a Abelardo De La Espriella

A través de un video difundido por la campaña de Abelardo De La Espriella, el presidente electo expresó su agradecimiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de una llamada telefónica donde le expresó sus felicitaciones.

"Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente Donald Trump, donde me ha expresado su apoyo y reconocimiento, reconociendo nuestra victoria. Todos están reconociendo el triunfo y nosotros tenemos que defenderlo".

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