Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia (2026- 2030)

Abelardo de la Espriella logró una victoria histórica este domingo 21 de junio en la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia al obtener, preliminarmente, a su favor el 49,7% de los votos con el 98,9% de las mesas informadas, de acuerdo con los datos arrojados en el boletín 14 de la Registraduría Nacional.

El candidato de derecha superó a Iván Cepeda, convirtiéndose en el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030.

A sus 47 años, el controvertido abogado alcanzó por primera vez un cargo de elección popular, la más alta distinción del país, después de una exitosa carrera defendiendo a políticos, narcotraficantes, paramilitares y figuras del fútbol.

¿Cómo logró Abelardo de la Espriella ganarle a Iván Cepeda la Presidencia?

Para analistas políticos que estudiaron sus movimientos de campaña, la clave del éxito de de la Espriella fue construir un mensaje sencillo y directo que conectó con ciudadanos inconformes.

Su discurso se fijó más a las emociones que a las estructuras tradicionales de los partidos, capturando el voto de opinión disperso en temas como seguridad, economía y justicia.

El empresario millonario, practicante judeocristiano y admirador de Donald Trump, dejó atrás su vida de lujos en Florencia, Italia, para posicionarse en el escenario político colombiano con propuestas de mano dura.

El millonario empresario es padre de cuatro hijos, amante del golf y cantante de ópera aficionado.

De la Espriella aseguró “tener los cojones" para gobernar al mayor productor de cocaína del mundo.

El plan de gobierno que respaldó a Abelardo de la Espriella

El plan de gobierno de de la Espriella se sustenta en 13 propuestas principales, prometiendo resultados en los primeros 100 días de mandato, enfocados en defensa nacional, la reconstrucción del país y erradicación de la corrupción en instituciones como Ecopetrol.

En materia de seguridad, el electro presidente propone la fumigación aérea de cultivos de coca, erradicación manual, persecución de bienes de narcotraficantes, extinción de dominio exprés y extradición. También plantea recuperar el control territorial, fortalecer la fuerza pública y conformar bloques de búsqueda contra la extorsión con veteranos y reservistas.

Su propuesta incluye un plan de choque de $10 billones para cubrir las deudas del sistema de salud, aunque no especifica el origen de estos recursos. Además, plantea protección a pacientes crónicos y fortalecimiento de la red hospitalaria.

Entre sus propuestas más controversiales destaca el recorte de una cuarta parte del Estado, bajo un "programa de ajuste fiscal".

Asimismo, plantea una reducción de la carga tributaria para empresarios y un programa de vivienda con interés del 2% a 30 años.

Las controversias detrás de la campaña de Abelardo de la Espriella

Durante la campaña, la Corte Suprema de Justicia suspendió una medida del Tribunal Superior de Bogotá que le impedía utilizar símbolos patrios y frases icónicas como "firmes por la patria", permitiéndole continuar con su estrategia comunicacional hasta la segunda vuelta.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida y terminó la carrera a Presidencia bajo el esquema que manejó durante toda su campaña con el uso de la camiseta de la Selección Colombia y sus icónicas frases que se popularizaron y viralizaron en redes sociales.

De la Espriella se opone a una constituyente y propone prohibir "la combinación de todas las formas de lucha como estrategia de poder político", fortaleciendo la idea de que la familia es el núcleo básico de la sociedad.