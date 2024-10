"Ya son ocho días pensando en dónde está mi hija": mamá de niña desaparecida en Andes, Antioquia

Hace una semana, las autoridades en Antioquia conocieron el caso de una menor de edad desaparecida en el municipio de Andes. Se trata de María de los Ángeles Arenas, una niña de 12 años de edad, de quien se perdió el rastro cuando estaba con su madre en el parque principal del pueblo.

En Noticias RCN hablamos con Erika Medina, madre de la niña, quien asegura que la angustia ha crecido a lo largo de los últimos días al no tener noticias sobre su hija.

Declaraciones de la madre de la menor desaparecida en Andes, Antioquia

"Ya son ocho días que yo llevo pensando dónde está mi hija, qué estará haciendo; quién me la tendrá, cómo me la tendrán, si ya comió o no comió", dijo inicialmente Erika Medina, quien espera poder reencontrarse con la niña.

Dio detalles sobre el momento en el que no volvió a ver a su hija. "La niña de un momento a otro me dijo que la dejara ir a comprar un manguito, porque ella es muy amante al mango, y me regaló una ensalada de frutas", señaló.

"Simplemente, que se pongan la mano en el corazón y me colaboren", comentó la madre de María de los Ángeles, quien estaba visiblemente angustiada.

Las autoridades en Antioquia buscan a otras dos menores desaparecidas

Las autoridades en Antioquia también continúan en la búsqueda de otras dos niñas que también fueron reportadas como desaparecidas en diferentes municipios del departamento.

En San Rafael, buscan a Kendall Arbeláez, una niña de 10 años que ya lleva más de 100 días perdida. La Gobernación ofreció 30 millones de pesos para quien tenga información sobre su esta menor.

Asimismo, esperan encontrar a Elsy Carupia, una menor indígena de 12 años de quien no se tienen noticias desde el pasado 14 de julio. Ya se presentó una captura del presunto responsable de su desaparición, pero no se tiene noticias sobre el paradero de la niña.