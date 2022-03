"A la salida nos vemos": la amenaza de una estrella del Arsenal al 'Cucho' Hernández

Juan Camilo Hernández está de moda en la Premier League luego de haber marcado el que seguramente será el mejor gol de la última fecha. El 'cucho' realizó una media chalaca espectacular para el primer gol del Watford, en la derrota 2-3 frente a Arsenal.

Más información: Media chalaca y adentro: golazo para enmarcar del 'Cucho' Hernández al Arsenal

El domingo pasado, 'hornets' y 'gunners' se enfrentaron en el estadio Vicarage Road, en partido válido por la fecha 28 de la liga inglesa. A los cinco minutos del primer tiempo, el elenco londinense abrió el marcador por intermedio del noruego Martin Ødegaard, quien tejió una gran jugada ofensiva con Bukayo Saka.

Seis minutos más tarde, el Watford logró la igualdad gracias a la joya del 'Cucho' Hernández. Luego de una buena sucesión de pases ofensivos por el carril derecho, Emmanuel Dennis tomó el balón fuera del área y aguantó la presión de los rivales, esperando la subida de Kiko Femenía.

El lateral pasó por la espalda y luego de recibir el pase, envió un centro elevado al corazón del área, a donde llegó el delantero colombiano, quien con enorme categoría y confianza, elevó su humanidad e impactó el balón con una pirueta espectacular de media chalaca.

El arquero Aaron Ramsdale se tiró abajo al palo de su mano izquierda, pero la pelota iba bien esquinada y con potencia y no pudo hacer nada para detenerla.

Mire acá: ¡Segunda baja! Yerry Mina no estará con Colombia en las últimas fechas de Eliminatorias

Sin embargo, esa no fue la única acción con la que Juan Camilo Hernández se robó la atención de los aficionados y de la prensa de Inglaterra. Arsenal ganaba cómo el partido, pero al minuto 87, Moussa Sissoko le puso suspenso al descontar para el Watford, que intentó buscar el empate en los últimos instantes.

Para evitar ataques rivales, los jugadores 'gunners' empezaron a congelar el juego quemando tiempo como pudieran, algo que ocasionó la furia del 'cucho'.

En el tiempo añadido, Kieran Tierney demoró un saque desde el lateral izquierdo y para apurarlo, Hernández fue corriendo, tomó un balón y se lo puso al jugador escocés en las manos, pero éste último exageró el contacto mínimo del colombiano y se tiró el suelo y fingió una agresión.

El delantero pereirano no se quedó quieto y ante la acción, mostró toda su furia. Fue a donde Tierney, le gritó y trató de pararlo, pero los demás jugadores del Arsenal detuvieron al 'cucho' y lo calmaron.

Le puede interesar: Luis Díaz brilla en Liverpool: nuevo reconocimiento en los 'Reds'

Arsenal hardnut Kieran Tierney ‘offered to meet Cucho Hernandez outside’ after fiery confrontation with Watford star



Kieran Tierney didn't like the attention of Cucho Hernandez pic.twitter.com/k7MheFaChz