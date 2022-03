Luis Díaz brilla en Liverpool: nuevo reconocimiento en los 'Reds'

Luis Díaz y Liverpool ultiman detalles para enfrentar este martes al Inter de Milán y sellar la clasificación a los cuartos de final de la Champions League 2021/22, en su estadio Anfield. Sin embargo, a pocas horas del enfrentamiento, el colombiano recibió su primer reconocimiento en el conjunto inglés.

Lea también: ¡Habló una leyenda! John Terry no se resistió y le echó flores a Luis Díaz

“El primer gol de Luis Díaz con los Reds ha ganado el Gol del mes de febrero”, publicó el Liverpool en su cuenta de Twitter.

A special team move finished off in style 😍



Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February 👏 pic.twitter.com/iM9LoqoE0N