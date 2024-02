¡Polémica en Super Bowl! La agresión de Travis Kelce, novio de Taylor Swift, a su entrenador

Kansas City Chiefs se quedó con el título del Super Bowl de la NFL al ganarle 25-22 a San Francisco 49ers en un frenético partido que contó con un final electrizante por el touchdown de Mecole Hardman que le dio la ventaja a los de Misuri.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y por ende acaparan la mirada de millones de personas alrededor de todo el planeta. El show del entretiempo, que en esta edición estuvo a cargo de Usher, es quizás lo que más televisores prende, pero no hay que negar que el nivel del partido es bastante alto, como ocurrió anoche.

En esta ocasión, el juego llamó poderosamente la atención también por las reacciones de Taylor Swift, quien estuvo presente en el Allegiant Stadium de Las Vegas junto a la rapera Ice Spice y la actriz Blake Lively, para ver a su novio Travis Kelce, figura de los Chiefs. La pareja ha sido viral por un montón de videos que se han filtrado de la celebración, como el beso que se dieron en la cancha o las dedicatorias de la cantante entonando sus mejores éxitos 'Love Story' y 'You belong with me'.

Travis Kelce agredió a Andy Reid en el Super Bowl

Sin embargo, Kelce también fue tendencia en redes sociales por una polémica acción durante el partido. El jugador, con las revoluciones a mil en la cabeza por la emoción del juego y con el nerviosismo por no querer perder, le hizo un violento reclamo a su entrenador Andy Reid con un fuerte empujón incluido para que lo metiera a la cancha.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento cuando Travis explotó contra Reid justo después de que los Chiefs perdieran el balón a pocos metros del ingoal rival, es decir, cerca de la chance de realizar una anotación. La frustración por perder oportunidades claras de irse en ventaja en el marcador provocó que el jugador reaccionara de esa manera.

TRAVIS KELCE JUST ASSAULTED ANDY REID GET THIS THUG OFF THE FIELD pic.twitter.com/yBDeeLLVwz — Philly Sports Sufferer (@mccrystal_alex) February 12, 2024

Ante la polémica que suscitó en redes sociales esa acción, Andy Reid le bajó a la tensión explicando lo sucedido con risas en su rostro. "Me agarró desbalanceado, no lo estaba viendo. Me vino a decir ‘por favor méteme a la cancha y anotaré'. Eso fue lo que me dijo", contó.

Al final, todo le salió bien a Travis Kelce y ese enojo lo cambió en sonrisas. Kansas City Chiefs se quedó con el título del Super Bowl y él celebró a lo grande con su novia Taylor Swift.