Se robaron el show: besos, dedicatorias y más entre Taylor Swift y Travis Kelce en el Super Bowl

Kansas City Chiefs agrandó su legado en la NFL con el título del Super Bowl este domingo, su tercero en los últimos cinco años. El equipo de Misuri venció 25-22 a San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas en un frenético final que se definió con un touchdown de Mecole Hardman.

Como siempre, el partido batió todo tipo de récords y fue el gran atractivo del fin de semana en todo el mundo. El show del entretiempo, comandado por Usher, fue la sensación de la noche, pero si hubo una celebridad que también se robó todas las miradas fue Taylor Swift.

El 'show de amor' entre Taylor Swift y Travis Kelce en el Super Bowl

La icónica cantante no se subió al escenario, pero estuvo presente en el estadio para apoyar a su novio Travis Kelce, figura de los Chiefs. Las cámaras de la transmisión la enfocar un sin fin de veces y hasta fue captada mostrando todo su nerviosismo sobre el final cuando los de Kansas se pusieron en ventaja en el marcador. También, una imagen de ella bebiendo 'fondo blanco' una bebida alcohólica se hizo tendencia en redes sociales.

▶️PARAGUAY MOMENT | 🇵🇾



😍Taylor Swift fue a ver el Super Bowl, apoyando a su novio Travis Kelce, jugador de Kansas City.



😏La influencer estadounidense Haley Baylee grabó su reacción cuando la artista le dio "fondo blanco" a su bebida y se volvió viral.



De fondo se ve al… pic.twitter.com/zcrN548Zdx — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 12, 2024

Pero lo que más se volvió viral fueron todos los videos que dejaron ver a flote el amor entre Taylor y Travis. Tras finalizar el partido, Siwft bajó a la cancha y felicitó a su novio con un beso que le dio la vuelta al mundo. De ahí en adelante no se despegaron.

The Super Bowl smooch hits different pic.twitter.com/rTPCo3qPQJ — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

Donde más amor se demostró la mediática pareja fue en una exclusiva discoteca de Las Vegas en donde los Kansas City Chiefs celebraron el título. Incluso, se filtraron videos de ambos dedicándose los éxitos más escuchados de la cantante, como 'Love Story' y 'You belong with me'.

a year ago travis kelce was celebrating his superbowl win dancing to love story. today he’s celebrating his superbowl win dancing to love story with taylor swift pic.twitter.com/CTbVozmx5Y — aisha⸆⸉🤍✒️📜 (@everaishamore) February 12, 2024

📲| Taylor and Travis dedicating "You Belong With Me" to each other pic.twitter.com/lgJLTZZNOP — The Swift Society (@TheSwiftSociety) February 12, 2024

this pov… omg taylor is blessed 😭 pic.twitter.com/VFIBvepSY2 — gabby 🐍🤍✨ (@sussy_swiftie) February 12, 2024

La diva del pop consiguió volar a tiempo a Estados Unidos después de actuar el sábado en Tokio en uno de los últimos conciertos de su gira 'The Eras Tour'. Con un vestido oscuro y una chaqueta roja de los Chiefs al hombro, la artista llegó al Allegiant Stadium acompañada de la rapera Ice Spice y la actriz Blake Lively. Swift lució también un collar de oro con el número 87 de Kelce, que en ese momento calentaba con sus compañeros en el césped.