¿Millonarios ya piensa en la Copa Sudamericana?: Alberto Gamero, 'golpeado' por Palestino

Alberto Gamero padeció una de las noches más difíciles estando al mando de Millonarios. Los 'albiazules' perdieron por 3-1 contra Palestino y quedaron prácticamente eliminados de la Copa Libertadores. No tendrán margen de error en las tres jornadas restantes y el repechaje de la Copa Sudamericana empieza a convertirse en el principal objetivo del cuadro capitalino.

Desde antes que sonara el silbato de Pablo Echavarría, el entrenador samario tuvo que afrontar importantes contratiempos. David Mackalister Silva, capitán y referente del mediocampo, sufrió inconvenientes físicos durante el calentamiento. Debido a estas molestias de último tiempo, Gamero tuvo que cambiar su formación e incluir a Daniel Giraldo, quien no tuvo su mejor noche en Coquimbo.

Ya en el partido, 'Tito' tuvo que volver a reajustar sus piezas por la lesión de Daniel Cataño, uno de los jugadores que estaba inquietando a la zaga defensiva del equipo comandado por Pablo Sánchez. Al minuto 35', el '10' de Millonarios abandonó el terreno de juego y fue reemplazado por Danovis Banguero, quien venía de un largo parón.

Gamero nunca encontró los medios para enderezar el camino y su escuadra sufrió la ausencia de Delvin Alfonzo, quien vio la tarjeta roja contra Bolívar. Consiguieron una unidad en los primeros tres partido, por lo cual tendrá que lograr un puntaje perfecto en las próximas dos jornadas (vs. 'La Academia' y Palestino en El Campín).

Alberto Gamero habló del 'golpe' que les propinó Palestino

"Hoy tenemos un resultado que no esperábamos, veníamos con ilusión y no se pudo. Con un punto y faltando nueve, es complicado. Posibilidades todavía hay de seguir peleando y la otra es la Sudamericana, no podemos esconder eso desde hoy. Es muy duro para nosotros, por le partido y que nos vayamos derrotados. El domingo tenemos un partido de clasificación, para seguir la lucha en Colombia y también será duro. Hay que pasar la página y pensar en el domingo y que los jugadores se repongan de este golpe duro", empezó diciendo el entrenador de Millonarios.

Alberto Gamero habló de David Mackalister Silva y Daniel Cataño

"Maca sintió un dolor en aductores en el calentamiento y decidió que no podía ya después del calentamiento. Cataño me manifestó que sintió el mismo dolor de antes. Dos jugadores de casi la misma posición y cuesta porque son importantes. Cataño sale en el mejor momento, cuando empatamos. Mirar la recuperación, que el médico dé su dictamen, pero no se van a curar de un día para otro", concluyó.