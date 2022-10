El diagnóstico de Gamero: “No sé qué está pasando, pero futbolístico no es”

Millonarios perdió este miércoles 0-1 contra Deportivo Pereira y completa apenas una victoria en los últimos ocho partidos por Liga BetPlay. Lo que antes parecía una clasificación asegurada a cuadrangulares, hoy está más en duda que nunca aunque esté a tan solo dos puntos de lograrla.

Después del compromiso, el entrenador albiazul Alberto Gamero habló en rueda de prensa y aseguró: “No sé qué está pasando. Pero sí tengo claro que futbolístico no es. Por muy mal que juguemos, al menos merecemos hacer un gol. No te voy a decir que jugamos muy bien, pero este equipo hace cosas muy buenas. Ahorita estábamos sacando cuentas: 37 remates en dos partidos y no hacer un gol”.

Sobre las posibilidades de clasificación y las dudas que ha generado su equipo en los últimos partidos, dijo: “Nos vamos a meter y tenemos equipo. Estamos convencidos de que nos podemos meter y de que vamos a pelear la final de Copa con dignidad. Yo a este grupo no le puedo meter presión y trabajamos todos los días. Queremos salir de este bache y esto nos cogió en una etapa con un ahorrito. Nos quedan 3 partidos”.

Acerca del juego del conjunto que los venció, referenció: “Hoy perdimos los duelos contra Pereira. El equipo es muy físico. Ellos son fuertes y nosotros tenemos jugadores habilidosos y en mitad de cancha nos la coparon. En el primer tiempo Pereira nos quitó el balón”.

“Yo no veo al equipo con la cabeza abajo. Yo veo un grupo que está motivado con tres partidos por delante, porque vamos a pelear una clasificación y una final de la Copa. Yo no voy a dejar bajar la cabeza, ya ellos van a llegar a la concentración y seguir trabajando. Estos días voy a trabajar con psicólogo, voy a hacer de todo, este grupo no se me va a caer”, concluyó Gamero.

Por su parte, el defensor Andrés Llinás manifestó: “Este equipo sí tiene gol. Tarde o temprano estoy seguro de que el arco se va a volver a abrir”.