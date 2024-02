Estremecedora confesión de Alejandro Osorio por maltrato en equipo World Tour: "Fue terrible"

A Alejandro Osorio le está volviendo a sonreír la vida luego de pasar muy malos tragos hace unos años. Con 25 'primaveras', este ciclista del Carmen de Viboral apareció en su momento como uno de los más prometedores de su generación, pero el tiempo pasaba y la mecha parecía no explotar.

En 2019, cuando apenas tenía 21 años, el 'Pony' saltó a Europa para correr en el italiano Nippo-Vini y luego pasó al Caja Rural. Sus primeros pedalazos en el 'viejo continente' fueron como su talentos: voraces, y eso quedó demostrado con su llegada al World Tour en 2022 de la mano del Bahrein Victorious. Ahora venía la gloria, podía pensar Osorio, pero lo que llegó fue todo lo contrario.

Fue hasta el año pasado cuando siguieron vigentes algunas medidas sanitarias en el ciclismo para evitar brotes de contagio del Covid-19. Una de ellas tenía que ver con la famosa 'burbuja' que los ciclistas no podían romper para mantener la garantía de no contraer el virus durante un tiempo determinado. Supuestamente, por romper varias de esas normas, Alejandro Osorio fue despedido en marzo del 2022 del Bahrein y desde entonces su carrera estaba perdiendo brillo.

En un escueto comunicado, el equipo árabe explicó que la salida del colombiano se daba por "múltiples incumplimientos en el contrato". Osorio decidió callar y ese silencio le duró dos años. Ahora, cuando está viviendo un momento dulce en su carrera rompió el silencio y con la voz quebrada contó su versión, esa que le sigue doliendo por la manera hasta inhumana en que lo trataron en un equipo que se supone ser de élite como el Bahrein. Y es que no todo lo que brilla es oro.

El 'pony' volvió a gritar al cielo con una sonrisa de oreja oreja hace menos de dos semanas cuando se coronó campeón nacional de ruta dejando regados a los pesos pesados de la última época del ciclismo colombiano: Egan Bernal, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Esteba Chaves, y varios más.

Este jueves, el antioqueño celebró un triunfo más en su carrera al quedarse con la tercera etapa del Tour Colombia y su celebración fue tan emotiva que recordó esos momentos durísimos que pasó en el pasado, como cuando de manera sospechosa vivió un maltrato inexplicable en el Bahrein, casi como si fuera una trampa para que le dieran salida.

En diálogo exclusivo con la transmisión oficial del Canal RCN, Alejandro contó que "Fueron cosas pequeñas que para ellos supuso un problema. El primer error fue que estábamos en Dubai y fui a un centro comercial a comprar una tarjeta SIM y volví. Pero para ellos fue salir de la burbuja Covid lo que era un problema".

"A mi nadie me decía hay que hacer esto, esto y esto. Ni si quiera el director que hablaba español. Él me decía 'tú tienes que aprender inglés' y al resto les avisaba que 'ninguna palabra en español para Osorio'. Yo no sabía nada en inglés, ¿cómo podía seguir las instrucciones del nutricionista?", añadió.

Con la voz entrecortada, Alejandro Osorio terminó su relato recordando el dolor que sintió en aquel momento y le mandó un mensaje al Bahrein: "Fueron varios errores, pero bueno, tengo que aprender de ellos. Sigue en mi memoria porque ha sido la etapa más dura de mi vida deportiva y personal. Ese golpe fue durísimo. Ellos no saben el daño que le hicieron a un joven, fue un daño terrible".

De la mano del equipo colombiano GW Erco Shimano, el 'Pony' Osorio vive un renacer en su carrera y se aferra a estos triunfos recientes para que, aprovechando su juventud, pueda darle un timonazo a su vida y volver a una escuadra World Tour en un tiempo cercano. Todo pasa.