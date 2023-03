Álex Mejía, contra arbitraje en el FPC: "Somos una vergüenza nacional e internacional"

Un capítulo bochornoso volvió a abrirse en el fútbol colombiano por cuenta del arbitraje. Juan Pablo Alba, el juez encargado de impartir justicia en el partido entre La Equidad y Unión Magdalena de este sábado, acapara las críticas de todo el entorno del balompié nacional por sus reprochables decisiones.

Alba expulsó a seis jugadores, tres por cada equipo, y aunque algunas se debieron a supuestos reclamos pasados de tono, los propios futbolistas manifestaron que hablarle respetuosamente al juez, quien no aceptó ningún tipo de comentario en contra de sus decisiones reglamentarias.

Alex Mejía, contra arbitraje en partido Equidad vs. Unión

En rueda de prensa postpartido, Álex Mejía explotó -con respeto- de indignación por lo sucedido y no se guardó nada a la hora de hablar de lo ocurrido en el campo de juego, pero también para levantar la voz sobre la imagen que queda del FPC en el exterior luego de situaciones como esta.

"Hoy es lamentable lo que se vivió en Techo. Estamos acabando con nuestro fútbol, critica constructiva. Pero esto es partido tras partido y no hay mejora ni con el VAR. Hoy el árbitro, el señor Juan Pablo Alba, arrogancia y agrande total. Uno no puede manifestarle lo que uno ve, porque en el tiro de esquina donde hubo dos expulsados hay tiro de esquina de nuevo, nuestro compañero cabecea y le pega a uno de ellos y la pelota toma la misma trayectoria. Estoy ahí y le juré por mis dos hijos sagrado, que el señor Wilder Guisao simplemente le dijo ‘Profe, hubo tiro de esquina’, a lo que respondió ‘no me reclames’, amarilla y roja. Por favor, a qué jugamos. Estamos jugándonos una instancia difícil porque no es fácil, el tema del descenso", dijo el experimentado centrocampista de Unión.

"Necesitamos garantías porque hoy somos una vergüenza nacional e internacional, esto va a correr, esto no se había visto porque parece que fuera un partido de barrio. Se le salió de control el partido al árbitro, creo que se tiene que estar rascando la cabeza en el camerino, no va a dormir tranquilo. Porque uno tiene que saber manejar la soberbia, uno tiene que ser humilde porque esto da vueltas. Yo lo detallé muy bien en el partido Alianza - Pasto, sacó demasiadas amarillas, uno tiene que saber calmar al jugador porque nosotros tenemos mente caliente. Él tiene que ser el balde de agua fría para poder seducirnos y calmarnos, pero si está a la misma temperatura nuestra, esto no va a funcionar. Esto es para todos los árbitros".

"Esto no puede estar pasando en el fútbol. Hoy destruyó todo un sistema el de Equidad y el nuestro, porque el partido estaba totalmente controlado. Jugar en la altura no es fácil, venir a Techo es complicado, una cancha pesada que se puso rápida en el segundo tiempo por la llovizna. Hay que darle crédito a todos los jugadores porque no es fácil quedarse en la altura sin dos jugadores", añadió.

"Nos estamos jugando algo importante"

Álex Mejía expresó su indignación por lo perjudicado que puede verse Unión Magdalena con este tipo de arbitrajes. El equipo está peleando descenso para el otro año y expulsiones sin argumentos lo podrían llevar a perder más puntos en la tabla. Además, manifestó que estas situaciones se ven cada vez más presentes en los partidos del FPC y que en parte son la razón por la que los equipos no dan un salto de calidad cuando afrontan torneos internacionales, donde el arbitraje es de un nivel superior.

"Todos los partidos del Unión, penal o expulsión. Por favor, vamos a ponernos más serios que nos estamos jugando algo importante y no nos pueden sacar la plata del bolsillo, vulgarmente hablando. Ojalá esto sirva y mucho. También la invitación a los periodistas porque hay que alzar la voz, porque esto no puede estar pasando en nuestro fútbol. Queremos un fútbol competitivo, pero vamos a torneos internacionales y no pasa nada con nosotros. Llevamos años compitiendo a nivel internacional y no pasa nada. Uno ve el fútbol inglés y europeo y se juega, no se para tanto. Acá todo lo revisan, ‘me están llamando’, ‘espere un momentico’. No, démosle continuidad al juego. ¿Hoy cuánto se pudo jugar en tiempo real? 30 o 40 minutos, una vergüenza total, ojalá esto sirva", apuntó.

Por último, el capitán de Unión Magdalena le envió un mensaje al árbitro del encuentro contra Equidad: "Que el señor Juan Pablo recapacite que está a tiempo. Porque si está esperanzado en una escarapela FIFA, hoy tiró todo a la basura".

