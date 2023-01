Alexei Rojas sueña en grande: "Quiero mostrarme en el Sudamericano y jugar Mundial 2026"

A lo largo de la historia del fútbol, Suramérica se ha consolidado como el continente que más futbolistas exporta y aporta en la élite del balompié mundial. No por nada los mejores jugadores de todos los tiempos son de este lado del charco. Pelé, Di Stéfano, Maradona, Messi y más.

Por eso siempre será bueno ver a las estrellas nacientes del continente en el Sudamericano sub-20, o como anteriormente se llamaba -y suena más cautivante-: Juventud de América. Por eso también será un lujo que Colombia sea la sede del torneo que ha visto los primeros despuntes de jugadores de la talla de Falcao García, Arturo Vidal, Ronaldinho, Neymar, Romario, Messi, Maradona y muchos más.

Ese trampolín lo quiere aprovechar la generación que va a disputar el Sudamericano en Colombia y más en una época en la que cada vez los clubes están observando y llevándose a los jóvenes talentos sudamericanos a temprana edad o incluso otros que han desarrollado toda su trayectoria en el 'viejo' continente'.

Este último es el caso de Alexei Rojas Fedorushchenko, quien nació en Inglaterra hace 17 años, pero que puede representar también a Rusia, por su madre, y a Colombia, por su padre. Desde hace dos años, este espigado joven de ojos verdes, pecas en los cachetes y acento anglosajón, tomó la decisión de su carrera: ponerse la camiseta amarilla, azul y roja, y ser esta la selección a la que represente a pesar de nunca haber vivido ahí.

Oriundo de Basildon, una pequeña ciudad ubicada al norte de Londres, Alexei inició en el fútbol en una escuela y luego en el London Colney Football Club. Su primer intento de entrar a un equipo importante fue en 2016 con Chelsea y después también se fogueó en Norwich, Watford y Crystal Palace, pero en enero de 2019 le llegó la oportunidad de su vida.

Fue invitado a realizar pruebas en Arsenal y pasó. Desde ahí, su carrera ha sido una curva exponencial constante. Siempre fue atajando en una categoría superior a la que le corresponde y actualmente es el titular del elenco sub-18 de los 'gunners'. A su corta edad ya es bien apreciado por el club e incluso ha sido citado por Mikel Arteta para entrenar con el equipo profesional al lado de Aaron Ramsdale.

Su camino en la Selección Colombia comenzó en 2020 con la categoría sub-17 de la mano de Héctor Cárdenas, quien lo ha llevado ahora a la sub-20 a pesar de tener 17 años. Con humildad, Alexei Rojas confía en que su talento le dé la titularidad para el Sudamericano, aunque no menosprecia a Luis Marquínez y Carlos Santander, antes bien, destaca la sana competencia que se ha formado.

Alexei Rojas, en NoticiasRCN.com

Rojas habló en exclusiva con NoticiasRCN.com ad portas del torneo que lo puede dar a conocer aún más. Aunque su futuro es prometedor, él mantiene los pies en la tierra y sabe que el día a día lo llevará lejos y a cumplir su primer gran sueño en el mediano plazo: jugar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. Esta es su historia.

"Esa convocatoria fue supremamente importante para mí porque mi primer con la selección y es la que me ha abierto el camino hasta el momento. Desde esa convocatoria con la Sub 17 he tenido convocatorias con la Sub 20 otra vez con Héctor Cárdenas. Eso también me dio la oportunidad de estar con el profe Jorge Serna en Valledupar en los Juegos Bolivarianos donde de debuté para la Selección Colombia que fue un gran momento para mí y que he soñado desde muy niño. Yo sé que esto solo es el comienzo de mi camino con la Selección Colombia y siguen cosas más grandes. Viene el Sudamericano Sub 20 y después de eso quiero llegar a las mayores, jugar el Mundial 2026 y ser el titular allá. Tengo buenos planes y sé que los voy a lograr"; dijo, en medio de una sonrisa deslumbrante que refleja todas sus ilusiones.

¿Qué importancia le dan en Arsenal a su trayectoria en Selección Colombia?

Yo creo que tener un jugador internacional siempre es algo bueno para un club, le da más valor al jugador y lo que pasa es que cuando el jugador está con la selección nacional, le da al club la confirmación de que soy un buen jugador porque estoy con mi selección nacional y también lo que pasa es que muchas veces el club lo extraña uno porque uno no está ahí, entonces se dan cuenta el valor que uno tiene para el club. Vuelvo al Arsenal con más confianza, con más seguridad y siempre, siempre con mejor nivel. Todos me lo dicen, mis compañeros y también los técnicos. Ellos se dan cuenta que vuelvo mejor de lo que me fui. Al club le gusta que yo esté con la Selección Colombia, ellos me apoyan.

¿De la Selección de Inglaterra se han acercado a usted?

La forma que trabajan acá en Inglaterra es diferente a la forma que trabajan en muchos otros países. Acá están observando bastantes jugadores por la cantidad de jóvenes que hay, entonces los equipos van cambiando mucho. Es decir, no tienen los mismos muchachos desde los 15 años hasta las mayores, sino que entran y salen muchos jugadores. A mi me convocaron como sub 15 y ahí uno se mantiene en la base de datos, pero no se han acercado a mí. Yo no estoy pensando en la selección inglesa de ninguna forma. Yo estoy totalmente enfocado en la Selección Colombia, solo quiero jugar ahí, ese es mi objetivo y estoy totalmente enfocado en eso.

En Arsenal se ilusionan con lo que usted puede ser en un futuro...

Yo tengo mis objetivos muy claros. Jugar en el Sudamericano y mostrarle a toda la gente lo que puedo hacer porque aunque yo esté jugando aquí en el Arsenal, que es un club grande de la Premier League, yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero que me den todo por mérito, por mi trabajo y por mi calidad en la cancha. Después llegar a ser el arquero de las mayores y estar como titular en la en el Mundial de 2026.

Hace poco usted tuvo una conversación a solas de unos 20 minutos media hora con Mertesaker el director de la Academia del Arsenal, ¿qué le dijo él?

Yo estaba pasando ahí por la oficina de él y me llamó y estuvimos hablando de un poco de cómo él ve el grupo, qué cosas piensa que puedo mejorar y él me hizo la pregunta "qué es lo que tú haces para diferenciarte de los demás". Yo le conté que siempre trabajo extra, llego temprano, salgo tarde, me aseguro que todo lo esté haciendo a mi máximo. También hablando con él me confirmó que yo soy el titular en la sub-18, entonces eso fue muy bueno escucharlo, aunque yo tenga 17. Estoy muy contento en Arsenal, muy contento con el trabajo que estoy haciendo con todas las oportunidades que ellos me están dando y sí, yo sé que tú eres un gran una gran persona que me ha llevado mucho hasta el momento con todo lo que hemos hablado y yo sé que me seguiré seguirá guiando entonces fue una gran charla.

¿Cuáles son los planes del Arsenal con usted?

Hasta ahora yo estoy jugando regularmente con la sub-18, soy el titular en esa categoría, aunque sea un año menor que los otros y me está yendo bien. Estoy contento con eso y me están dando la oportunidad de entrenar con la sub 21 también, que es algo muy bueno y hablando con Iñaki Caña, que él es el entrenador de arqueros del primer equipo, me está dando la oportunidad de entrenar con ellos de vez en cuando también. Así que estoy muy contento con todas eso esas oportunidades. Ahora hablando de largo plazo, yo pienso que sería muy bueno para mí y yo sé que tengo el apoyo total del club de salir en préstamo a otro equipo para adquirir experiencia de jugar fútbol profesional, así sea en la tercera o cuarta división de Inglaterra o en la segunda o tercera de otro país en Europa. Yo sé que eso será supremamente importante para mí, porque así voy a aprender mucho de mí, voy a aprender mucho del juego y tener diferentes experiencias que me ayudarán cuando vuelva al Arsenal. Por ejemplo, mirando todos los arqueros ingleses que están ahorita en la Premier League, Jordan Pickford o Aaron Ramsdale hicieron lo mismo. A los 17 años por ahí salieron en su primer préstamo a la quinta división, luego la cuarta, la tercera, la segunda y así llegaron a la Premier League, entonces esto es un camino que yo quiero explorar y yo sé que probablemente voy a tener que tomarlo para acelerar mi desarrollo.

¿Quiénes han sido sus mejores maestros?

Hay muchos. Jugadores y técnicos. Por ejemplo en el Arsenal, con Per Mertesaker he hablado harto y él me ha dado consejos muy buenos, también mi entrenador de arqueros. Él es un gran entrenador, también siempre me da consejos muy buenos y he aprendido muchísimo de él. En Colombia he aprendido harto de todo el cuerpo técnico. Por ejemplo Carlos Pérez y Breiner Castillo, que ambos son entrenadores de arqueros y antes jugaron a un alto nivel de Colombia. De todos los otros también, como Héctor Cárdenas, como el profe Jorge Serna y todos los asistentes. Todos tienen algo para darle a uno y yo pienso que eso es algo que yo hago muy bien que algo que me gusta hacer es siempre aprender algo de alguien si uno puede hacer eso. Entonces así voy mejorando adquiriendo conocimiento y esto es supremamente importante para mí desarrollo como jugador.

Ahora se está dando el fenómeno de muchos jugadores jóvenes como usted, que no nacieron en Colombia, pero sí tienen nacionalidad...

Si hay hartos jugadores acá en Inglaterra colombianos hay muchos los cuales lo he oído nombrar, no los he conocido. Tengo un par de amigos aquí colombianos ambos que son categoría 2006. Uno se llama William Gutiérrez y está jugando en el Reading y otro que se llama Hugo Valencia, que está jugando en el Norwich y ellos están desarrollando muy bien. Pienso que por todo el mundo hay mucho talento colombiano, por ejemplo en España, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y México.

Usted que juega en una de las academias más prestigiosas del mundo, ¿cuál de sus compañeros de selección lo sorprende por su talento?

Hay muchos jugadores. Yo pienso que nuestra generación ahorita tiene muchos jugadores muy buenos con alto talento y con harto potencial porque creo que el entrenamiento ha mejorado. Todos los jugadores están viendo los triunfos de Luis Díaz, por ejemplo, que está triunfando acá en Inglaterra y eso nos motiva, nos da más ganas de jugar mejor, de competir a un nivel más alto y saber que eso es una posibilidad para llegar a ese nivel de la Premier League. El que más me sorprende es Alexis Manyoma, es un gran jugador, jugó muy bien en Francia y me ha impresionado muchísimo. Todos los jugadores me impresionan. Yo sé que esta generación que viene va a ser una muy buena generación, yo sé que vamos a lograr grandes cosas.

Usted nació en Inglaterra, su madre es rusa, pero ¿qué de colombiano tiene usted?

(22:20) Lo primero es que me encanta la música, yo solo escucho música colombiana. Reggaeton, salsa, merengue, cumbia también. Me encanta Herencia Timbiquí. Acá en casa tenemos la comida colombiana que cocina mi papá. Aquí en Londres hay unos restaurantes colombianos también donde yo de vez en cuando voy y comparto con otros colombianos que están viviendo acá. Yo pienso que eso ha sido clave para mí porque yo he crecido como si fuera un colombiano aquí en la casa. Mi papá siempre me ha dado la cultura colombiana con todas las cosas que yo he nombrado y yo me siento colombiano. Soy colombiano de nacimiento y me encanta ser colombiano amo el país.

¿Se ilusiona con estar pronto en la Selección mayor como Jhon Jader Durán y Yáser Asprilla?

Claro que sí, ese es uno de mis objetivo más grandes fuera de ser el mejor arquero del mundo. Yo quiero estar en la selección de mayores. Me encantaría trabajar con Néstor Lorenzo y con todo su cuerpo técnico. Yo sé que Néstor es un entrenador con muy buenas experiencias, por ejemplo, cuando trabajó bajo Pekerman y yo sé que yo voy a poder aprender mucho de él y estoy listo cuando la oportunidad me llegue, estoy listo para aprovecharla y mostrarle a todos porque es que yo debo estar ahí. Llegar al mundial del 2026 y ser el titular y estar allá en las mayores. Esto es lo que yo quiero hacer.