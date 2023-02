Hinchas del Real Madrid arremetieron contra Alaba por votar por Messi en los premios The Best

El pasado 27 de febrero se llevó a cabo en París la premiación de la FIFA (The Best), la cual dejó como ganador a Lionel Messi, quien tuvo una gran cantidad de votos para quedarse con el galardón y convertirse en el mejor jugador del mundo en la temporada 2022/2023, luego de su gran participación en la Copa del Mundo.

Una de las personas encargadas de ayudar a Lionel Messi a quedarse con el premio fue David Alaba, mediocampista de la Selección de Austria, y que le dio cinco puntos al astro argentino para quedarse con este nuevo galardón, causando el malestar en todos los aficionados del Real Madrid, quien reprocharon su poco compañerismo con Karim Benzema, quien estaba preseleccionado para llevarse el The Best.

Tras darse a conocer la hoja de resultados de la FIFA, el jugador de la Selección de Australia recibió todo tipo comentarios e incluso amenazas de los hinchas del Real Madrid, quienes criticaron la votación del 4 del equipo ‘merengue’, acusándolo hasta de traidor, por no ayudar a su compañero de camerino para quedarse con el premio.

Con el fin de aclarar su votación, David Alaba salió a esclarecer porque votó por Lionel Messi y no por Karim Benzema, dejando claro que la votación se hizo con toda la Selección de su país y aunque su nombre aparece como votante, los resultados se dieron tras preguntarle a cada miembro del equipo austriaco.

“La Selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones, y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”, agregó el jugador del equipo ‘merengue’.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances