Esto es lo que piensa Andrea Guerrero de la Selección femenina de fútbol y la final del Mundial

Hoy es un día en el que perfectamente podríamos recurrir a los intangibles del fútbol que son tan importantes hoy hicimos historia.

Hoy es el día más importante en la historia del fútbol de nuestro país y por cuenta de ellas, y eso es lo que no puede sorprendernos, porque han luchado, se han levantado y han tenido que incluso lidiar con muchas cosas que no les permitían estar en el lugar que se merecen.

La Selección Colombia femenina es de verdad para aclamar, pero yo hoy tengo que hablar de los futbolístico, porque los futbolístico ha sido también fundamental a lo largo de este camino en el Mundial de la India.

Si yo pienso en el equipo dirigido por Paniagua, una de las grandes fortalezas que encuentro es su versatilidad. Es un equipo que además aprovecha muy bien, lo saques largos de Luisa Agudelo para ganar en velocidad con Linda Caicedo. Es un equipo que explota muy bien las bandas. Es un equipo donde Gaby Rodríguez aprovecha perfectamente el espacio y hace las sociedades con Linda, quien es una de las mujeres determinantes, pero además en esa fase de disposición o en esa fase hacia adelante el colectivo.

Es muy fuerte y si me voy hacia atrás, ha sido absolutamente impecable la defensa también ha tenido un gran Mundial.

¿Qué cuál es la clave de este equipo? Pues básicamente Carlos Paniagua sabe que dependiendo del rival también ellos saben cómo reaccionar, cómo poderle jugar a los equipos y competirles y así fue como lo logramos frente al Nigeria, porque era un partido demasiado difícil.

Se viene España que es campeona del mundo, pero yo no tengo miedo y saben por qué no tengo miedo, porque la fortaleza mental de estas mujeres que son muy jovencitas también es de admirar. Es impresionante que ellas no le temen a nada, no le comen cuento a nada y hoy están con ese convencimiento de que lo lograron.

Así que 'Superpoderosas', las amamos en los futbolístico, las amamos en lo emocional, porque ustedes son un estado anímico para este país.