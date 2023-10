Angie Valdés clasificó a París 2024 y recordó a su mamá: "Decía que iba a estar en Olímpicos"

La colombiana Angie Valdés, la ecuatoriana María Palacios y la brasileña Beatriz Soares ganaron este miércoles cupos olímpicos en los 60 kg del boxeo femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y, además, garantizaron como mínimo una medalla de bronce.

Valdés venció por decisión dividida a la venezolana Krisandy Ríos en los cuartos de final de la categoría, conquistando así la primera de las 30 plazas en los Juegos Olímpicos de París-2024 que otorga el boxeo panamericano.

La emoción de Angie Valdés por clasificar a París 2024

Con un ticket dorado en las manos que entregaron a cada clasificada, parecido a los de las famosas películas de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, la púgil de 23 años dedicó el pase olímpico a su fallecida madre.

"Mi motivación siempre es mi madre que no está y soñó con esto (...) En el momento no está porque murió. Todos los días hablaba con ella por teléfono, la visitaba, y siempre me decía que yo iba a llegar a los Juegos Olímpicos, que iba a cerrar la cuadra y cosas así", dijo Valdés en medio de lágrimas.

Angie Valdés dominó a Ríos en los dos primeros rounds para después resistir una embestida de su rival en el tercero y garantizar una presea de bronce, pues el boxeo entrega dos por categoría.

"Es una rival fuerte, buena, y gracias a dios pude manejar la pelea", explicó la colombiana luego del primer combate de la cartelera boxística del día en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago.

Angie Valdés va por el oro en los Panamericanos

La ecuatoriana Palacios, a su vez, derrotó en el segundo turno a la argentina Victoria Saputo por fallo unánime, para sacarse su visa a París y asegurarse una presea panamericana. La peleadora repetirá en París-2024 su presencia en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio-2020. El jueves, Palacios será la contrincante de la colombiana Valdés en las semifinales.

En el otro lado del cuadro de esta categoría, la brasileña Beatriz Soares obtuvo su plaza olímpica al imponerse sobre la costarricense Pamela Sánchez con gran solvencia, en una pelea que el referee debió detener en el primer round. La estadounidense Jajaira González será su rival del jueves en las semifinales.

González, la cuarta clasificada olímpica de la mañana de este miércoles, despachó a la uruguaya Camila Piñeiro, abanderada de su país en Santiago-2023 junto al futbolista Rodrigo Chagas. El boxeo es el deporte que más cupos olímpicos directos repartirá en estos Juegos Panamericanos: las categorías 57 kg y 60 kg femeninos dan cuatro plazas y el resto, tanto masculinas como femeninas, entregan dos.

