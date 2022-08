Atalanta rechazó una oferta de Juventus por Muriel: ¿cuánto dinero piden?

Desde hace un tiempo se viene conociendo que Juventus quiere contratar a Luis Fernando Muriel para mejorar su ataque. Pero las propuestas no habrían sido suficientes para Atalanta, que están empecinados en no dejarlo salir si no hay dinero de por medio.

Según informa La Gazzeta dello Sport, el equipo dirigido por Maximiliano Allegri buscó un préstamo con opción de compra por el jugador colombiano y además incluyó a Moise Kean, joven estrella italiana que no ha tenido espacio en el club de Turín.

Sin embargo, la oferta no habría convencido a Atalanta, que en su lugar pide 15 millones de euros por Muriel. Pero del lado biaconeri la idea no sería gastar dinero en su contratación, aunque ese sería un valor adecuado a su edad y muy similar a la evaluación que hace Transfermarkt poniéndole 20 millones de euros.

¿Juventus necesita a Muriel?

Un punto importante en este panorama es que el colombiano tiene contrato hasta junio de 2023, por lo que si no renueva podría irse gratis y eso sería un problema para Atalanta, sino aprovecha este momento para recuperar parte de su inversión.

Mientras que del lado de Juventus, sí hay una clara necesidad por mejorar la parte ofensiva de su plantilla. Tras la salida de Dybala y Morata, apenas tiene en el plantel a Vlohovic y Kean en el ataque, por lo que un delantero con el perfil de Muriel sería adecuado para darle variedad a esa parte del campo, especialmente por los buenos registros goleadores recientes del colombiano de 31 años.

A ambos equipos les queda un mes para decidir esta situación, mientras que la Serie A arrancará el 13 de agosto y Atalanta enfrentará a Sampdoria en esa primera fecha.