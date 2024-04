Independiente Medellín definió polémica situación de jugador por indisciplina: ¿se va del club?

Independiente Medellín está afrontando una semana crucial en sus aspiraciones de salvar la temporada tanto en Liga BetPlay como en Copa Sudamericana.

El jueves en la noche, el 'poderoso' venció 2-1 a Defensa y Justicia en el torneo internacional y se puso segundo en el Grupo A, tan solo un punto menos que el sorprendente líder Always Ready. Cabe recordar que en Sudamericana solo pasan a octavos de final los que terminen líderes del grupo.

Además, Medellín mantiene viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay este domingo en el marco de la última fecha del 'todos contra todos'. El DIM no la tiene fácil, es noveno con 26 puntos una diferencia de gol de -10, por lo que la única vía para clasificar es ganarle a Envigado y esperar que al menos uno de entre Millonarios, Junior u Once Caldas pierda su respectivo duelo.

Polémica en Medellín por indisciplinas de Jaime Peralta

Pero durante la semana el club afrontó otro reto que nada tiene que ver con las competencias en disputa, sino por un inconveniente polémico dentro del plantel.

A pesar de sus 19 años, Jaime Peralta venía destacándose en su primera temporada en el equipo, pero en los últimos dos partidos no fue convocado por decisión técnica. Ante las críticas al respecto, Alfredo Arias confesó que el jugador cayó en reiterados actos de indisciplina y por lo tanto no lo iba a tener más en cuenta.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, ni me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca. La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que aprenda es que acá mientras yo esté no juega más”, reveló en rueda de prensa tras el empate en el clásico paisa con Atlético Nacional.

Independiente Medellín rescindió contrato de Jaime Peralta

Luego de muchas idas y venidas alrededor de la situación, Independiente Medellín tomó una decisión final y la comunicó de manera oficial este viernes. Tras negocias con sus representantes, dio por terminado el vínculo de Peralta de manera anticipada.

"El Equipo del Pueblo S.A Informa que a partir de la fecha ha cesado la relación contractual con el jugador Jaime Andrés Peralta. El club le desea a Jaime éxito en sus futuros proyectos", informó el 'poderoso' en un comunicado.

Desde el entorno de Jaime Peralta le confesaron a Noticias RCN durante la semana que el joven delantero de 19 años recayó en actos de indisciplina en repetidas ocasiones y faltó a la confianza del club a pesar de las diferentes oportunidades que le dieron "hasta que se cansaron".