Aubameyang explica por qué celebró un gol con un gesto de Dragon Ball

Además de sus goles, Aubameyang es conocido por sus particulares celebraciones en las que ha incluido referencias a Batman y Pantera Negra, y la más reciente, en la goleada de Barcelona a Real Madrid tuvo un motivo especial.

Mire también: Shakira y su burla tras la goleada del Barcelona a Real Madrid

En su segundo gol en el Santiago Bernabéu realizó un gesto que combinó el anime con su familia, una celebración que estuvo en suspenso porque el VAR tuvo que revisar la acción y tras el abrazo con sus compañeros corrió a un costado del campo.

El delantero gabonés tomó una espera y con una mano en la cabeza festejó con un estilo particular, que luego explico.

Hello from the finished player 🔵🔴

💪🏽 pic.twitter.com/MUPmsznoup