Shakira y su burla tras la goleada del Barcelona a Real Madrid

Tras la victoria 4-0 del Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España, Shakira publicó un mensaje en redes sociales para referirse al rendimiento de su esposo Gerard Piqué y dejar un gesto a la goleada.

Mire también: Sopresa en el Bernabeú: Barcelona golea a Real Madrid en el clásico

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la cantante colombiana.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

Lea también: Liverpool avanza a semis de FA Cup y a Díaz le espera un duro mes de abril

Este mensaje lo acompañó con una foto con el gesto en la mano mostrando los cuatro goles que le marcó el Barcelona al Madrid en el Santiago Bernabeú.

Y el halago a Piqué nace porque el central español estuvo en duda para disputar el clásico por una molestia en el entrenamiento, pero eso no lo limitó para disputar el encuentro en el que su equipo fue muy superior al rival.

Mire también: ¡Mala suerte! Eriksen y la razón por la cuál se aplazó su vuelta a la selección danesa