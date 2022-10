Burla mundial: Barcelona y los memes que dejó su eliminación de Champions

Eliminado de la Liga de Campeones en la fase de grupos por segundo año consecutivo, el Barcelona, a pesar de sus refuerzos para estar temporada, sigue perdiendo dinero y prestigio, y ve su condición de mastodonte europeo fracturarse todavía más.

¿El Barça se ha convertido en un 'pequeño' en Europa? En la cumbre del continente hace una década, con su juego de toque orquestado por Pep Guardiola y ejecutado por Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández (el actual entrenador del club), este club se ve forzado a 'consolarse' por segundo año consecutivo con la Europa League.

El FC Barcelona sigue formando parte de los cinco clubes más ricos del mundo. Según el estudio Football Money League publicado anualmente por la consultora Deloitte, el Barça generó 582 millones de euros (583,4 millones de dólares) de ingresos en 2020-2021, es decir, más que el París SG, Liverpool o Chelsea.

Su estadio Camp Nou sigue siendo el más grande de Europa (99.000 localidades) y está en remodelación. Su centro de formación, la famosa Masía, se mantiene entre los mejores del mundo y de él salen cada año algunos de los mejores talentos del mundo como Pedri o Gavi, los dos últimos ganadores del trofeo Kopa.

Junto al Real Madrid, el Barça es el club más seguido en redes sociales con unos 260 millones de seguidores (frente a unos 280 millones del Real Madrid).

Pero, sobre el césped, no todo pasa como estaba previsto a pesar de las palancas económicas activadas, el colosal contrato de patrocinio firmado con Spotify, una parte de activos hipotecados, los 143 millones de euros (143,4 millones de dólares) gastados y los siete jugadores fichados en el inicio de la temporada, los azulgranas volvieron a ser eliminados en la fase de grupos de la Champions por segundo año consecutivo.

