Brandon Rivera recibió una inesperada noticia del Ineos Grenadiers: ¿Se queda o se va?

Este miércoles 1 de noviembre, el ciclismo colombiano recibió grandes noticias. Ineos Grenadiers le renovó el contrato al zipaquireño Brandon Rivera hasta 2025. El futuro deportivo del 'escarabajo', de 27 años, estaba en el aire; sin embargo la formación británica le dio un voto de confianza al compañero y amigo de Egan Bernal.

Tras la salida de Daniel Felipe Martínez (fichó por el BORA-hansgrohe, donde compartirá equipo con Sergio Higuita y Primoz Roglic), Ineos contará con Bernal y Rivera para encarar la próxima temporada. El 2023 fue difícil para la escuadra de Dave Brailsford, por la histórica campaña que protagonizó el Jumbo-Visma (primera formación que gana Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

Ineos lleva ocho 'grandes' sin conquistas. El último título data del 2021, año en el que el 'Cóndor de Zipaquirá' ganó la ronda italiana. Por esta razón, esperan conformar un equipo sólido para pelearle al Jumbo y al Soudal Quick-Step.

Brandon Rivera tendrá que elevar su nivel

El 2023 fue un año difícil para Rivera, quien no volvió a ser tenido en cuenta para las 'grandes'. Desde que llegó, en el 2019, solo ha corrido la Vuelta a España 2019, en la cual se tuvo que retirar en la segunda etapa. En la campaña actual, no terminó 13 carreras, entre ellas la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

El pedalista nacional, quien no tiene triunfos con el Ineos, tuvo una destacada actuación en la Vuelta a San Juan, donde terminó quinto en la clasificación general. Fue décimo en la CG de la Ruta de Occitania.

¿Qué dijo Brandon Rivera, tras su renovación con el Ineos-Grenadiers?

"Estoy muy feliz de seguir siendo parte de INEOS Grenadiers. Durante los últimos cuatro años he aprendido mucho de la experiencia de mis colegas. Los últimos dos años he sido más consistente y creo que he cogido el ritmo de las carreras y también la forma de trabajar del equipo", empezó diciendo el cundinamarqués en unas declaraciones recogidas por su escuadra.

"Correr con la camiseta del equipo significa ser parte de un propósito compartido. Tiene un significado muy especial, cada vez que te bajas del autobús y te alineas en una línea de salida sientes esas emociones, el ambiente, los aficionados, la tensión en la carrera en los momentos difíciles. Ya sea en la carrera, sufriendo con tus compañeros o los buenos momentos ganando juntos, todos estáis ahí trabajando por el mismo propósito y hay una verdadera satisfacción de haberlo dejado todo en la carrera", concluyó.