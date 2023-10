"Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia por algo parecido a sacar la cola del sillín"

El pasado sábado, Nairo Quintana firmó con el Movistar Team y le puso punto final a la pesadilla que estaba viviendo, tras su descalificación del Tour de Francia y posterior salida del Arkéa-Samsic. Pues bien, el exciclista español Luis Pasamontes no solo celebró su regreso a la formación telefónica, sino que también condenó la "injusticia" que vivió el boyacense en los últimos meses.

Quintana Rojas había terminado la 'Grande Boucle' en una meritoria sexta posición. Sin embargo, la Unión Ciclista Internacional encontró tramadol en unas muestras de sangre y le arrebató ese Top-10 al 'escarabajo' criado en Cómbita. 'Nairoman' apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); sin embargo, la sanción se mantuvo. Cabe resaltar que dicho medicamento no se encontraba en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por lo cual la descalificación parecía exagerada.

Esta penalidad 'manchó' el nombre del campeón del Giro de Italia y Vuelta a España. Ninguna escuadra le abrió las puertas para la temporada 2023 y su futuro deportivo quedó en el aire. Pasamontes condenó este lamentable episodio que atravesó Quintana y del cual, afortunadamente, pudo salir bien librado tras su llegada a la formación que dirige Eusebio Unzué.

Luis Pasamontes dio su versión de la descalificación de Nairo Quintana

"Hay que recordar la situación por la que Nairo estaba sin equipo. Esto es muy importante, él es descalificado del Tour por utilizar un medicamento que no está en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Esto puede ser muy difícil de entender porque Nairo nunca ha dado positivo. Ese medicamento no mejoraba el rendimiento del ciclista y por eso la Agencia Mundial Antidopaje no lo considera positivo, sí la UCI, porque entienden que los efectos secundarios de ese medicamento pueden hacer que el ciclista pierda la atención en el pelotón, provocar caídas y poner en riesgo la integridad de otros ciclistas. Es sancionado porque ese medicamento puede poner en riesgo a otros ciclistas pero no es un positivo", empezó diciendo el otrora pedalista asturiano, en su canal de YouTube 'Ciclismo a fondo'.

"Nairo Quintana vuelve con mucha rabia"

"Pongo un ejemplo para entenderlo mejor. Ahora están prohibidas algunas posiciones encima de la bici como sacar el culo del sillín o apoyarte encima del manillar con los codos porque la UCI ha determinado que esto puede ser arriesgado para provocar caídas y provocar lesiones en otros corredores y descalifican a quien lo hace. Esto es algo similar, descalifican a Nairo Quintana porque creen que puede poner en riesgo a otros ciclistas. No ha dado positivo, puede volver a correr y por eso Movistar lo rescata. Estoy contento de esta noticia, Nairo vuelve con mucha rabia tras esta situación tan injusta en estos meses en los que ningún equipo le abría las puertas, vuelve con muchas ganas y vamos a disfrutar mucho de él", concluyó.