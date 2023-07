Egan Bernal se cayó en la etapa 17 del Tour de Francia: video

A falta de 53 kilómetros para la meta, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una caída en una curva. Perdió el control de la bicicleta y cayó al piso, al parecer, sin consecuencias graves.

“Es un descenso complicado desde la Côte de Longefoy y hemos visto a Egan Bernal deslizarse en una cerrada curva a la derecha. Está de vuelta y corriendo”, informó su equipo, el Ineos, en su cuenta oficial de Twitter.

Este miércoles 19 de julio se disputa la etapa 17 del Tour de Francia, entre Saint-Gervais Mont-Blanc y Courcchevel, de 166 kilómetros y con dos puestos de primera categoría y uno fuera de categoría.

El testimonio de Egan

"Este Tour ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera", afirmó este martes tras la contrarreloj.

"Me dieron la oportunidad de intentar estar ahí en la general y en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para la general, pues digamos he estado al servicio del equipo", añadió.

"Es bonito igual estar aportando al equipo y estamos hablando del Tour de Francia, la carrera más dura del mundo y en especial este Tour de Francia. Creo que ha sido uno de los más duros. El hecho de poder estar acá y poder aportar algo al equipo para mí es suficiente", señaló.

Egan Arley Bernal, nacido en Bogotá y criado en Zipaquirá, conquistó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia en 2021. Junto a Nairo Quintana, el colombiano que ha sido campeón de dos grandes del ciclismo mundial.

El danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar luchar por el título de la ronda gala.

