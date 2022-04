"Un gol a esos 'bosteros' pu...": Teófilo Gutiérrez calienta el duelo contra Boca Juniors

Pasaron ya casi seis años de aquel episodio ultra polémico cuando Teófilo Gutiérrez provocó una tremenda gresca en la cancha de la Bombonera. Jugando para Rosario Central, el colombiano marcó un gol y fue directo a celebrarlo a la hinchada de Boca Juniors haciendo el gesto de la banda cruzada de River Plate en el pecho.

Empujones, puños y hasta patadones le cayeron a 'Teo' por parte de los jugadores rivales y después de unos minutos salió expulsado, pero en su camino al vestuario, volvió a repetir el gesto, esta vez frente a la popular afición 'La 12'.

Y es que el duelo que Teófilo se juega contra Boca siempre ha sido aparte, desde que llegó a Argentina en 2010 para jugar con Racing, pero fue a partir de su etapa en River cuando los clásicos duelos tuvieron otro color.

Con el cuadro 'millonario', Gutiérrez jugó seis superclásicos, entre los que se encuentran los triunfos en instancias decisivas de Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015, torneos que posteriormente terminaron ganando los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Las polémicas frases de Teófilo Gutiérrez contra Boca Juniors

Sin embargo, la calentura que existe entre 'Teo' y Boca no es por goles o victorias, ya que el colombiano solo ha marcado dos tantos en 12 enfrentamientos, sino que sí lo es por las peleas que ha protagonizado en cancha y que le han costado tres expulsiones. La más sonada, aquella tarde en la Bombonera con Rosario Central.

"Ese día, tú sabes que el Chacho (Coudet, exDT de Central) es de River, me dijo 'Teo, loquito, hay que ganar hoy, hay que metérsela hoy'. Ah no, mari..., me he estado preparando estos meses para meterle un gol a Boca. Y mi esposa también: 'vamos con todo hoy, hay que meterle un gol a estos bosteros... pu...'", dijo en 2020 en un Instagram Live con Martín Arzuaga.

'Teo' también reveló que el ambiente ya estaba caldeado en la previa, pues detalló como fue el recibimiento de la hinchada de Boca en la llegada al estadio, específicamente contra él.

"Cuando vamos llegando al estadio, hubo piedras, de todo. Decían negro pu..., la concha de tu madre... Hubo vidrios, botellas por aquí... esto por tí por tí mari..., por tí", contó.

Lejos de reprocharse por la celebración en tono de provocación a la afición 'xeneize', Gutiérrez disfrutó la reacción de los rivales y volvió a tirar frases picantes contra los jugadores del cuadro 'azul y oro'.

"Cuando le hago el gol, papá... Ése era el 1 a 1, y le hice así (se hace el gesto de la banda) y una vez que hago eso salen a llorarle al árbitro. 'Ay, mira, se hizo la banda, hay que echarlo, echarlo...', y yo digo échame tú, gran mari... Pu..., la tienen adentro (risas)", soltó.

Este martes se abrirá otro capítulo de duelos entre Teófilo Gutiérrez y Boca Juniors, pero esta vez con la camiseta del Deportivo Cali, en partido válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.