Carlos Bacca no se olvidó del doctor Fernández: “Sigo esperando una disculpa”

Para nadie es un secreto que Carlos Bacca fue uno de los jugadores más influyentes para la obtención de la décima estrella del Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que el nacido en Puerto Colombia fue el hombre de confianza de Arturo Reyes, convirtiéndose en el goleador del club durante la presente temporada.

Ante la gran actuación en el semestre y en la gran final del fútbol colombiano, Carlos Bacca recordó a Luis Fernández, médico que afirmó a principio de temporada que el delantero tenía una lesión “irreversible”, motivo por el cual tenía que dejar el fútbol profesional y acabar su contrato con el Junior de Barranquilla.

Luego de levantar el título con el Junior de Barranquilla y recibir el trofeo como el goleador del segundo semestre del fútbol colombiano, Carlos Bacca habló de las palabras del médico Fernández, afirmando que todavía sigue esperando unas disculpas por las declaraciones que se dieron en ese momento.

“Cada uno da lo que tiene en su corazón, respeto las declaraciones del doctor. A día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo sabiendo que el único perjudicado era Junior porque yo tenía contrato y si no me querían y tenía que irme ¿qué equipo me iba a coger? Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos”, fueron las palabras de Carlos Bacca.

“El doctor a día de hoy estoy esperando que se disculpe”.



🎙️ Carlos Bacca en zona mixta tras la obtención de la estrella número 10. pic.twitter.com/D8uTeGydcc — Toque Sports (@ToqueSports) December 14, 2023

Palabras del médico Luis Fernández

Vale recordar que el médico aseguró a inicio de la temporada que Carlos Bacca tenía una fuerte lesión en la rodilla derecha, dejando claro que era un tema para conversar con la junta directiva del equipo y el entrenador de ese momento (Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez), encendiendo una polémica en todo el balompié nacional.

“Carlos tiene una lesión en la rodilla derecha, es una lesión irreversible (…) La gente lo llama un desgaste en la rodilla. Eso permite hacer muchas cosas, correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla... Es un tema a conversar con el profe Hernán (Darío Gómez), con don Fuad (Char) y con Carlos (Bacca). En este momento la ciencia no tiene respuesta para eso”, fueron las palabras en ese momento del médico del Junior.

Carlos Bacca y una dedicación especial

Tras la consagración, Carlos Bacca rompió en llanto. No pudo ocultar su dolor y reveló todo el drama que ha vivido por la muerte de su madre. Sencillamente, un diálogo bastante conmovedor que le derrama las lágrimas a cualquiera.

“Solo Dios me ha sacado. Nadie sabe lo que he vivido, he perdido a mi madre. Me vine un poco tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo (…) Eso es lo que siempre me decía mi madre, que quería verme campeón y goleador en Junior. No pude cumplirle porque ya está en el cielo y no me ha visto. Le doy gracias a Dios porque me ha dado fuerzas. Han sido momentos duros, duros que nadie sabe. Solo Dios, mi familia, que sé que están festejando. Para todos, mi vieja era el centro y hasta hoy derramo lágrimas por ella. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja. Por eso le doy gracias a Dios, porque sabía que algún día tenía que llorar y Dios permitió que fuera hoy”, aseguró Carlos Bacca.