Sandra Muñoz estremeció la Casa de los Famosos: ¡Contundentes mensajes a los 'Papilla'!

Sandra Muñoz visitó la Casa de los Famosos Colombia este miércoles 15 de mayo y su objetivo fue hablar con los 'Papilla', equipo al que perteneció mientras estuvo en el reality.

Muñoz se dirigió a cada uno de los 'Papilla' y, a pesar de que convivió con ellos, confesó que hoy en día sería 'Independiente', pues está inconforme con varias cosas que han sucedido con ellos.

Los mensajes de Sandra Muñoz a los 'Papilla'

"Mi corazón es 'Papilla' porque con ustedes comencé esta historia y, a pesar de que no sentía mucha afinidad con ustedes, quería declararme 'Independiente'. Los felicito, son tesos y berracos", inició Sandra mientras caminaba hacía la sala.

"Julián, eres lo mejor, te felicito", comenzó, y luego se despachó con 'Pantera'. "No olvides ser un caballero, no te desvíes, eras un caballero y tienes que seguirlo siendo, métele animo, no te desvíes".

Después se acercó a Karen Sevillano y le dijo: "Te quiero con mi corazón, te deseo lo mejor, te traje dulces (...) mi negra, bájale, afuera nos espera la vida. Chévere el chisme, pero bájale".

Fue el turno para Ornella: "No todo es chisme, trata un poco de enfocarte, bájale un poquito".

Al lado estaba Miguel Melfi, con el que se explayó un poco más: "Te quiero, eres un competidor bacanísimo, hubo cosas que no me gustaron, me dolió el posicionamiento. Eres uno de los berracos y tesos. Métele ganas".

