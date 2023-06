Carlos Bacca tendría sus días contados en Junior de Barranquilla: nuevo problema físico

Los problemas en Junior de Barranquilla parecen nunca acabar, pues luego de la sorpresiva salida de Sebastián Viera de las toldas tiburonas, se da a conocer que Carlos Bacca, delantero e ídolo de la afición barranquillera, podría salir del equipo rojiblanco, ya que tendría algunos problemas físicos que le impedirían seguir en competencia.

Desde que el Junior de Barranquilla comenzó su pretemporada para lo que será el segundo semestre del futbol colombiano, se dio a conocer que las directivas del club y el cuerpo técnico estarían buscando rescindir el contrato de Carlos Bacca, quien no tendría mucha actuación en el equipo barranquillero.

Ahora, se dio a conocer, por medio del médico del club, que Carlos Bacca tendría una lesión “irreversible” lo que le impide continuar con su carrera deportiva. Según dio a conocer Javier Fernández, el delantero tiene un problema en su rodilla derecha, lo que sería una causa para su posible salida del equipo tiburón.

"Quisiéramos saber qué hacer con él para que vuelva a ser el Carlos de antes. Bacca tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Este problema lo limita en muchas cosas como saltar y correr. La capacidad de reacción la pierde con este problema. Vamos a conversar esto con Don Fuad y el profesor Hernán”, aseguró el médico del club en conversaciones con los medios de comunicación.

Vale recordar que en varias oportunidades Carlos Bacca ha manifestado su deseo de continuar su carrera deportiva en el Junior de Barranquilla y estaría dispuesto a terminar su contrato con el cuadro tiburón, el cual irá hasta el próximo año.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez habló de Carlos Bacca

Mientras los rumores de la posible salida de Carlos Bacca del Junior de Barranquilla siguen generando polémica, el ‘Bolillo’ Gómez habló de la situación que está viviendo el delantero en la pretemporada, asegurando que se está entrenando al máximo para llegar a su mejor nivel, pero que la situación no es nada fácil con los directivos.

“Siempre lo he querido desde pelado por su gran capacidad y triunfos. Es un símbolo e ídolo de Junior. Aquí está Carlos entrenándose duro, trabajando como todos los muchachos y es una situación que no hemos resuelto porque no es fácil. A Carlos todo el mundo lo quiere, le han costado muchas cosas, pero estamos esperando que pueda pasar”, aseguró el entrenador en conversaciones con el Vbar de Caracol Radio.