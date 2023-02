De la cancha al colegio: Carmelo Valencia se retiró del fútbol y ahora cursa su bachillerato

Carmelo Valencia puso fin a su carrera futbolística tras terminar su contrato con el Junior de Barranquilla en 2022. El jugador tomó la decisión de retirarse en el equipo de la capital del Atlántico, tras más de 20 años como profesional.

Valencia jugó en las ligas de Colombia, Argentina, y China, vistiendo los colores de importantes equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, América de Cali, Tianjin Teda, Beijing Baxy, Newells Old Boys, La Equidad y Junior.

Sin embargo, tras decidir retirarse, Carmelo Valencia tomó otra importante decisión en su vida, y a los 38 años de edad, regresó al colegio para terminar de cursar el bachillerato.

Regreso a clases de Carmelo Valencia

En redes sociales han circulado imágenes de Carmelo Valencia asistiendo a clases en el Centro Inca de Barranquilla. 'Tutunendo' empezó la validación de su bachillerato desde sexto grado, en una modalidad que le permite hacer dos cursos por año y que le permitirá graduarse en 2025.

"Esto era un sueño frustrado que tenía y siempre supe que se podía hacer realidad. Desde que dejé mis estudios en el año 2000, recuerdo que iba para noveno y no eran tiempos fáciles. En ese momento estaba muy mal económicamente. Mi papá había dejado de pagarme la mensualidad, que en ese tiempo eran $12.000, y me sacaron del colegio por moroso. Decidí no volver más a las aulas de clase porque me daba pena regresar. Luego me centré en el tema del fútbol y pude hacer una carrera de casi 20 años", dijo Valencia en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Sumado a esto, el exjugador contó que, al principio, sus compañeros creyeron que era un profesor. Poco a poco se ha ido adaptando, indicando que lo invitan a jugar fútbol en los recreos.

“Me han invitado a jugar, pero la verdad es que no juego porque son pelaos de 14, 15 años, tienen una energía que no las controla nadie”, indicó el exdelantero.