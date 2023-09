'Chino' Sandoval habló por primera vez sobre lo ocurrido con Jorge Luis Pinto

La corta carrera profesional del ‘Chino’ Sandoval se ha visto envuleta en diferentes escándalos de indisciplina que le han traído consecuencias al futbolista como por ejemplo dejar de pertenecer a un equipo por decisión de su entrenador o ver sanciones en el plantel.

En su último episodio, Luis Sandoval tuvo que abandonar el Junior de Barranquilla a mitad de año debido a que había protagonizado nuevos hechos de indisciplina que no le gustaron a su entrenador de ese momento Hernán Darío Gómez y su ficha llegó al Deportivo Cali.

El ‘Chino’ Sandoval es un delantero al que se le facilita el gol, sin embargo, sus escenas fuera de la cancha no son del complete convencimiento por parte de los técnicos y al momento en el que su nombre sonó para el Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, entonces entrenador del cuadro ‘azucarero’, decidió dar un paso al costado.

El experimentado entrenador se sintió irrespetado por la directiva del club al no ser tenido en cuenta para tomar la decisión de llevar al ‘Chino’ Sandoval a su plantel y por tal razón renunció al otro día.

Respecto a esta situación y su llegada al Cali, el ‘Chino’ habló con AS y por primera vez relató lo que ocurrió con el profesor Pinto.

“Yo no había visto la entrevista, a mí me la manda mi mamá y a mi sorprendió porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que, si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”, dijo inicialmente.

“Mi mamá me mandó el video y me preguntó que, si lo había visto, ella me dijo que dejara todo en mano de Dios y que se hiciera su voluntad. Yo seguí esperando y en las horas de la tarde me dijeron que hiciera los exámenes médicos y en la noche firmábamos”, agregó.

Por su parte, ahora en el Cali ha contado con la confianza de su nuevo técnico y ha respondido con cuatro anotaciones, por lo que concluyó diciendo que está muy contento en esta nueva etapa y espera poder seguir aportando.

“La verdad ha sido un proceso muy lindo. La gente, los muchachos, el equipo, los directivos y el cuerpo técnico, todos me recibieron muy bien, me acogieron muy bien y hasta el día de hoy me he sentido como en casa. Lo importante es seguirle aportándole al equipo y entrar a los ocho que es la meta a corto plazo que tenemos”, sentenció.