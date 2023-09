Lionel Andrés Messi Cuccittini brindó hace poco una entrevista que se hizo muy viral con Migue Granados y su streaming, Olga. Habló sobre la intimidad de su hogar: la hora en la que se despierta y parte de su rutina.

Además, el astro argentino reveló que junto a su esposa, Antonela Roccuzo, les gustaría volver a ser padres y que Thiago, Mateo y Ciro tengan una hermana. “Me gustaría. No estamos en la búsqueda, pero siempre dijimos con Anto que nos gustaría que venga la nena”.

“Intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito”, profundizó el capitán campeón del mundo, quien este miércoles, 27 de septiembre, disputará con Inter de Miami la final de la US Open Cup contra el Houston Dynamo. Sería el segundo título de Messi en el club estadounidense, después del que conquistó en la Leagues Cup.

¿Qué pasó con Hulk, el perro de Messi?

Una de las preguntas que ha surgido entre los millones de fanáticos de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, es qué pasó con Hulk, el perro que se hizo famoso por los videos que se hicieron virales en redes sociales en los que el zurdo compartía con el canino.

“Hulk está en Barcelona y está a punto de quedarla, nos lo dijo Leo. Le pregunté dónde está el ‘toro ese’ y me dijo que en Barcelona”, contó el streamer argentino, quien además manifestó que Messi le aseguró: “Está viejito, entonces lo dejamos en la casa que tenemos en Barcelona”.

Dardo al PSG

Cabe recordar que en esa misma entrevista, Messi recordó la Copa del Mundo y le lanzó un dardo al París Saint Germain, club francés en el que militaba cuando se consagró en Catar 2022.

“Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y, si bien yo no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, y si tenía que ser así (…) La verdad que re-bien con él (Kylian Mbappé). Después era entendible: estaba en el lugar al que le habíamos ganado la final y que, entre comillas, por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Y fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de los otros 25 jugadores”, expresó Lionel Messi.