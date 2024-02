Tour Colombia 2024: así quedó la clasificación general tras la etapa 1

Con un final de infarto, este martes 6 de febrero, el Tour Colombia, competencia que volvió luego de cuatro años, abrió el telón a cinco días de emociones. Para esta jornada, la cual tenía un trayecto de un poco más de 155 kilómetros, los favoritos eran los velocistas como Fernando Gaviria y Mark Cavendish, hombre que batió récord en el pasado Tour de Francia.

El gran ganador del día fue Gaviria, hombre del Movistar que a pesar de sufrir una caída se llevó los honores sobre el inal batiendo al británico Cavendish quien llegó a su rueda.

Lo que dejó la etapa 1

La fracción tuvo de entrada emociones con cinco hombres que con el correr de los kilómetros fueron aumentando a siete. Su gran ritmo hizo que la ventaja sobre la fuga, donde estaban los favoritos fuera de más de un minuto.

A pesar de los ataques que hubo durante el trayecto, el pelotón logró recortar la diferencia y atrapar a la fuga. Sobre el último kilómetro, Fernando Gaviria apeló su tren de embalaje para sacar un ataque feroz que fundió a Cavendish.

Con esta victoria, el antioqueño se hizo con su victoria número 52 como profesional y la primera de este año 2024 con la escuadra del Movistar.

"Una etapa bastante dura, la altura y la llegada fue muy rápida. Al final contamos con fuerzas y con el trabajo en equipo lo logramos", dijo Gaviria en el final.

"Puede tener razón, le he pedido disculpas, mi objetivo era buscar las vallas y a veces el hueco no existe. No tengo comentarios sobre ello", agregó el corredor sobre una polémica sobre el final.

El Tour Colombia continuará este miércoles con la segunda etapa la cual será un tramo de 162 kilómetros con salida en Paipa y con llegada Santa Rosa de Viterbo.

Así quedó la clasificación de la etapa 1

Fernando Gaviria - Movistar Team - 3:11:39 Davide Persico - Bingoal - m.t Mark Cavendish - Astana - m.t Nelson Soto - Petrolike - m.t Jhonatan Restrepo - Selección Colombia - m.t. Juan Diego Hoyos - Sistacrédito - m.t. Andrea Piccolo - Education First - m.t. Niccolo Bonizafio - Corratec - m.t. Christofer Jurado - Panamá es cultura - m.t.

Clasificación general tras la etapa 1