Carlos Antonio Vélez estalló contra los veteranos de la Selección Colombia: fuertes declaraciones

Para nadie es un secreto que Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, es uno de los fuertes críticos de los jugadores experimentados en la Selección Colombia, advirtiendo que varios futbolistas ya cumplieron su ciclo con el combinado nacional, dejando claro que es hora de que den espacio para la nueva generación que viene en camino.

Previo al compromiso frente a la Selección de Ecuador por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Carlos Antonio Vélez volvió a lanzar fuertes dardos contra las ‘experiencia’ del combinado nacional, afirmando que es hora de que den un paso al costado en la Selección Colombia.

“Para eso no podemos tener a estos jugadores que ya cumplieron su ciclo, ya vinimos, los aplaudimos, nos dieron una que otra satisfacción, no ganaron nada y no pudieron ganarles a esas cuatro selecciones que lo superan (…) Esta generación debe despedirse, los queremos muchos, pero hay que hacerle ya el partido de despedida, me comprometo a hacer lo necesario en ese partido para que se vayan con los honores. Como dicen los pelaos: ‘mari… ya’”, aseguró el reconocido periodista en su columna de opinión Palabras Mayores.

Además, Carlos Antonio Vélez aseguró que el juego frente a Ecuador será uno de los compromisos más importantes del combinado nacional, es por eso por lo que ninguno de los jugadores puede ingresar al terreno de juego a trotar ni mucho menos a caminar.

“Hoy no puede salir nadie a trotar o caminar, hay que tener cuidado porque ellos son rápidos. Estamos parejos, pero todo dependerá de qué nómina elija (Néstor Lorenzo)”, añadió el reconocido periodista.

Análisis de la Selección de Ecuador

Por último, el reconocido periodista aseguró que Néstor Lorenzo debe tener cuidado con el esquema de la Selección de Ecuador, dejando claro que tuvo tiempo para estudiar el planteamiento del Félix Sánchez.

“Espero que esto esté bien estudiado, tienen tanto tiempo libre y tienen tanto scouting… Deben conocer bien a Ecuador y tienen que saber qué jugadores ponerles. ¿Van a traer a (Mateo) Cassierra para mandarlo a la tribuna? ¿Van a traer a los jugadores de la altura (Willer Ditta y Kevin Castaño) para que miren el partido desde el palco del estadio de Liga?”, finalizó el reconocido periodista.