Óscar Estupiñán se apuntó a la lista: colombianos que han marcado en 'boxing day'

Para muchos aficionaos del fútbol, el 26 de diciembre no es un día cualquiera, es para sentarse cómodo en el sofá de la casa y ver los frenéticos partidos de la tradicional jornada del Boxing Day en el fútbol Inglaterra. Muchos no saben por qué, pero el solo leer que es una fecha especial dentro del balompié británico, les hace sentir que no hay que perderse ninguno de los compromisos en el calendario.

Sí, está jornada se vive con diferencia a las demás en Inglaterra y hay un trasfondo histórico detrás. En el siglo XIX, las iglesias católicas de Gran Bretaña abrían sus puertas masivamente cada 26 de diciembre para que sus feligreses se acercaran a dejar sus cajas (box) con donaciones para los menos favorecidos justo en época de navidad. La tradición continuó con los años hasta que se promulgó como día festivo cada año.

En ese siglo XIX, la complejidad con el transporte por ser día de navidad, provocó que los partidos de las ligas profesionales se pasaran del 24 de diciembre al 26 de diciembre aprovechando que era festivo. Desde entonces y como la tradición de los regalos perduró en el tiempo, se bautizó a esta jornada del fútbol inglés como Boxing Day además de ser una fecha especial en la que las familias completas asisten al estadio para vivir un momento de unidad.

Como es una fecha que los hinchas viven de manera diferente, los jugadores también lo afrontan así y para ellos es una alegría especial marcar en esta popular jornada. Son muchos los que lo han hecho y dentro de ese enorme listado, se encuentran tres nombres colombianos.

Colombianos que han marcado en Boxing Day

Si bien la historia de los futbolistas 'cafeteros' en Europa es rica, en la Premier League no lo es tanto. De hecho, el primero de los nuestros en marcar en jornada de Boxing Day fue Hugo Rodallega hace no mucho tiempo. El 26 de diciembre de 2009 marcó en el empate 1-1 frente al Blaburn Rovers, pero esa dosis la repitió al año siguiente en lo que fue victoria del 2-1 del Wigan sobre Wolverhampton.

El siguiente colombiano en reportarse con gol fue Yerry Mina, que paradójicamente también lo hizo por duplicado. El primero fue en 2018 para abrir la goleada del Everton 5-1 sobre Burnley, y el segundo fue este mismo lunes, para también romper el empate en el partido contra Wolverhampton que terminó en derrota 2-1.

Al igual que en Inglaterra, en Colombia también es motivo para celebrar este Boxing Day de 2022, pues además de Mina, Óscar Estupiñán también se reportó con gol, pero en la segunda división, para rescatar un punto para el Hull City frente al Blackpool.