"Estuvimos 15 minutos peleando mientras yo nadaba hacia la orilla": apneista atacado por un tiburón

Esta es la historia de Cristian Castaño, un deportista de 38 años dedicado a la apnea, quien hoy está vivo de milagro, tras ser atacado por un tiburón oceánico de puntas blancas en San Andrés.

Su vida ha estado marcada por desafíos y grandes retos. En el 2021, Castaño puso la bandera de Colombia en alto, luego de batir un récord mundial en Egipto ganándole otra batalla a la vida, ya que anteriormente había sufrido de una peritonitis en una competencia disputada en Honduras. También tuvo la bendición de sobrevivir a un accidente en moto y a ser rescatado de un naufragio de barco en Indonesia.

En su reciente aventura, se encontraba haciendo apnea en un punto muy recóndito y alejado de la orilla compartiendo del océano, junto con otro compañero de la Selección Colombia de profundidad y con cuatro instructores profesionales.

En ese momento, se encontraban entrenando para participar de la máxima cita orbital de este deporte cuando de repente: “nos atacó un tiburón oceánico de puntas blancas. Vino hasta donde estábamos nosotros, supongo que tenía hambre y empezó a tratar de morder. Nosotros recogimos, nos empezamos a ir y mientras nos estábamos devolviendo, me quedé un poco atrás para cuidar y que todo el mundo se pudiera ir y me atacó a mí porque me había un poco solo”, mencionó Cristian Castaño en entrevista con Felipe Arias, periodista de Noticias RCN.

Deportista élite de apnea fue atacado por un tiburón

De acuerdo con el testimonio brindado por Cristian: “Él realmente empezó a venirse mucho antes de que me mordiera, nos embestía y la reacción mía era poner las aletas y darle patadas para que se alejara y para que mordiera la parte plástica, para que viera que no había como carne que morder y que se aburriera y se fuera. Esa era como mi idea”.

En ese momento, los segundos se convirtieron en horas para el manizaleño, quien advirtió a sus compañeros de la presencial del animal. “Le digo a todo el mundo que recojamos y que nos vayamos (…) yo estoy como parándolo, empujándolo y llevándolo para que se vaya hasta que, en un momento, él pasa las aletas y alcanza a morderme”.

Pese a los esfuerzos realizados por Castaño, el tiburón se puso intenso y para sobrevivir tuvo que pelear con él hasta que fue rescatado.

Momento de angustia para Cristian Castaño

Según el testimonio del deportista, este ataque es similar al ataque de un perro grande: “realmente te das la cuenta de la fuerza que tiene el animal cuando te embiste, cuando te empuja y cuando te muerde y mueve la cabeza fuerte para para arrancarte el pedazo”.

Ante las heridas, mencionó que no sintió dolor en ese momento por la adrenalina en la que se encontraba: “yo estaba realmente enfocado en empujarlo y en sacarlo y muchas veces cuando lograba que se fuera era porque le daba una patada bien dada, un puño, creo que le metía el dedo en el ojo que es la parte más sensible de él, la piel es muy dura. Yo me di cuenta de que me había mordido cuando empecé a ver mucha sangre. Creo que él me mordió primero una pierna, que es la pierna donde vi que tenía una cortada bastante grande y luego las de las manos son más que todo por la pelea no porque como yo no tenía nada en las manos”

Cristian Castaño se recupera del ataque del tiburón

El campeón colombiano de apnea se recupera de las graves heridas cometidas por el tiburón: “estoy muy bien, tranquilo con un poco de dolor, pero realmente recuperándome, cada día sintiéndome mejor para lo que pudo haber sido todo el incidente”.

Mientras se recupera, Cristian sigue mostrando su pasión por este deporte. “Amo la apnea y lo seguiré haciendo sin importar nada. Obviamente con mucho más cuidado, voy a buscar lugares donde haya menos tiburones”.

Le puede interesar: Miguel Ángel López explotó tras la suspensión de la UCI por presunto caso de dopaje