Cristiano Ronaldo estaría envuelto en una presunta estafa con criptomonedas

Cristiano Ronaldo afronta un nuevo problema judicial en su carrera. Al parecer estaría involucrado en un escándalo por una presunta estafa relacionada con criptomonedas con la compañía Binance, que se dedica a promover las inversiones en dichos activos digitales.

Según informó la BBC de Reino Unido, la demanda que tendría que afrontar el futbolista portugués en el Tribunal de Distrito sur de Miami (Estados Unidos) sería por haber "promocionado, asistido y/o participado en la compra y venta de valores no registrados en coordinación con Binance".

